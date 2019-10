Organisation nationale des enfants de chouhada : Mobiliser pour la réussite de l’élection

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El Houari, a insisté hier à El Bayadh sur la mobilisation de la base de cette organisation pour contribuer à la réussite de l'échéance présidentielle du 12 décembre. Lors d'une rencontre avec les secrétaires généraux de l’ONEC de 16 wilayas dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays, Tayeb Houari a mis l'accent sur le travail de terrain, la mobilisation, la sensibilisation et la communication avec la base de l’ONEC pour encadrer et inciter les citoyens à une forte participation à la présidentielle. Il a souligné que cet événement important «est un tournant décisif pour l’unité et la stabilité de l’Algérie face aux grandes menaces de l'intérieur du pays et de l'étranger». «La conjoncture actuelle nécessite une sérénité et un compromis entre toutes les parties, quelles que soient leurs appartenances politiques et idéologiques, afin de créer les conditions et le climat propices à des élections», a-t-il ajouté, en se prononçant en faveur de l'ajournement «des questions économiques, financières, stratégiques et de développement jusqu'à l’élection du prochain président». La réunion du conseil national de l'ONEC, prévue durant les prochaines semaines, décidera de la démarche à suivre pour participer à la campagne électorale et tranchera sur le candidat à soutenir, a fait savoir Tayeb Houari, tout en valorisant les résultats positifs obtenus par les marches populaires pacifiques et le grand rôle joué par l’Armée nationale populaire (ANP) de préserver l’unité, la stabilité et la sécurité du pays.