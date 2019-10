Organisation nationale des enfants de moudjahidine : Vers une nouvelle République

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine, Khalfa Mebarek, en présidant hier à Ain Témouchent une conférence régionale des secrétaires de wilayas de l’ONEM dans l’Ouest du pays, à l’occasion de la Journée nationale de l’émigration, a affirmé que «l'élection présidentielle prochaine est la véritable issue vers des perspectives d’avenir et une nouvelle République», appelant tous les enfants de la famille révolutionnaire et le peuple à se rendre en masse aux urnes.

«Nous sommes dans les premiers rangs du Hirak et nous soutenons la volonté et la souveraineté du peuple garanties par la Constitution», a insisté le SG de l'ONEM, soulignant que «toute autorité doit puiser sa force du peuple». Toutefois, Khalfa Mebarek a tenu à mettre en garde «contre certains infiltrés dans ce mouvement, et nous avons donné notre point de vue lors de la conférence nationale tenue au palais des congrès en répondant à l'appel de l'Etat algérien, à sa tête Abdelkader Bensalah». «Ceux qui prétendent que notre organisation a failli au dialogue et à l'appel de la patrie, nous leur demandons de revoir leurs calculs», a-t-il martelé. Le secrétaire général de l’ONEM a réitéré son soutien à l’Armée nationale populaire (ANP) «digne héritière de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN)», déclarant : «Nous sommes engagés à orienter notre vision vers les horizons futurs et cela n’est pas une chimère pour les enfants de ceux qui ont fait l’histoire de l’Algérie et ses gloires».

Khalfa Mebarek a appelé, au passage, à unifier les rangs de la famille révolutionnaire et à dépasser les conflits pour se forger une forte volonté à faire face à toutes les difficultés. Le SG de l'ONEM a saisi l’occasion de la conférence pour mettre en exergue les sacrifices consentis par le peuple à travers les manifestations du 17 octobre 1961 ayant étendu la Révolution des Aurès, du Djurdjura et du Hoggar au cœur de la France et fait bouger l’opinion publique internationale.