Batna : Rassemblement de soutien à l’élection

Plusieurs dizaines de citoyens ont organisé, hier à Batna, un rassemblement pacifique en soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain pour la «préservation de la stabilité du pays», a-t-on constaté. Le rassemblement a eu lieu devant la stèle commémorative du Chahid Mostefa Benboulaïd, au centre-ville de Batna, où les citoyens ont salué le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection de la paix et de la stabilité du pays, estimant que le soutien à l’armée signifie «la préservation du pays debout, puissant». Ils ont également indiqué qu’aller vers l'élection présidentielle constitue «un devoir national à même de sortir l’Algérie du tunnel sombre, et permettra d’aller d'une phase de transition vers un Etat institutionnel construit par le peuple souverain qui choisira les plus méritants des enfants du pays qui mettent l'intérêt de l’Algérie au-dessus de toute considération». Sur certaines des banderoles hissées étaient écrits: «l’Armée nationale populaire, citadelle du peuple et de la patrie en toute conjoncture» et «l’Armée, ligne rouge. Le Peuple, ligne rouge».