Election présidentielle, Collecte des signatures : Première épreuve pour les postulants

C’est la dernière ligne droite, soit une semaine, avant la fin du délai de dépôt des dossiers de candidatures pour la présidentielle du 12 décembre. Les observateurs et analystes politiques estiment que, cette fois, la course vers le palais d’El-Mouradia ne sera pas facile pour l’ensemble des candidats, et les prochains jours apporteront certainement leur lot de surprises en la matière.

Ceci d’autant que l’annonce de candidature de plusieurs «grosses pointures» sur la scène politique a confirmé aux analystes, d’abord, et à l’opinion publique, ensuite, que la tenue de la présidentielle est la seule solution pour sortir de l’impasse politique.

Néanmoins, l’électorat, quoique diversifié et encore indécis, semble intéressé par les sorties médiatiques de certains candidats qui commencent déjà à multiplier les déclarations audacieuses dans l’objectif d’attirer l’attention de l’opinion publique, dans une tentative de se démarquer, en cette phase de précampagne.

En attendant cette échéance, et conformément à l’article 140 de la loi organique n°16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique n°19-08 du 14 septembre 2019, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a précisé que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ainsi, le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la République est fixé au samedi 26 octobre. L’ANIE procédera par la suite à l’étude des dossiers dans un délai de sept jours. Après cette étape, l’ANIE transférera les dossiers au Conseil constitutionnel, pour statuer, conformément à la loi, sur les recours déposés par les postulants dans les 48 heures.

Il est utile de rappeler, dans ce sillage, que Ali Draâ, le chargé de communication de l’ANIE, a déclaré la semaine passée que l’annonce de la liste des candidats pour la présidentielle «sera connue entre les 10 et 12 novembre prochain». Il a également assuré que l’Autorité a distribué quelque 12 millions de formulaires pour les 145 candidats qui se sont déjà présentés, avant d’ajouter que «le rythme des retraits des formulaires a baissé, vu que la date limite est fixée au 25 de ce mois. Ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour l’opération de collecte de signatures. Par ailleurs, le nombre des postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain était donc de cent quarante-cinq (145) et ce, jusqu’à jeudi dernier

«Parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel figurent des responsables de partis, dont MM. Belkacem Sahli, président de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Ali Benflis, président du parti Talaïe El Hourriyet, Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal, Aissa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Azzedine Mihoubi, secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), ainsi que Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA) et Mourad Arroudj, président du parti «Errafah», a fait savoir M. Charfi. Parmi les personnalités qui ont retiré les formulaires de souscription en qualité de candidats indépendants, l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et l’ancien président du Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), Rabah Bencherif. Les observateurs évoquent le fait que la collecte des signatures constitue la première épreuve pour les postulants. Il s’agit, dans le jargon des sciences politiques, de «la capacité de recrutement», autrement dit, le poids de la masse électorale dont chaque candidat peut espérer mobiliser une fois la campagne pour la présidentielle sera lancée.

La nouvelle loi relative au régime électoral stipule que le candidat à l’élection présidentielle doit présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale.

Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. L’autre observation faite par les analystes est celle concernant l’abstention de plusieurs personnalités politiques et publiques, connues. Par ailleurs, la presse rapporte que plusieurs postulants déposeront leur dossier de candidature au cours de la semaine, comme le président du Mouvement El Binaâ, Abdelkader Bengrina, annonçant le dépôt pour jeudi prochain.

C’est le cas aussi pour Ali Benflis, le président du parti Talaie El Hourriyet, ainsi que l’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune, à qui il ne reste qu’à déposer leur dossier dûment rempli au Conseil constitutionnel pour validation.

Tahar Kaidi