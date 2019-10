Tébessa : Gérer les cantines

Une commission de suivi de la gestion des cantines scolaires d'enquête a été installée à Tébessa, supervisée par le chef de l'exécutif local, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

«Cette commission, installée sur instruction du wali, a pour mission de suivre la gestion des cantines scolaires et d’identifier tout dysfonctionnement dans l’aboutissement des opérations de solidarité en faveur des scolarisés», a précisé la même source. Elle devra aussi soumettre aux responsables, des rapports détaillés et périodiques sur la gestion des cantines scolaires, l’état des chambres froides et les moyens de transport des repas vers les écoles, a-t-on noté. L’installation de la commission a été décidée, lors de l’inspection du wali Atallah Moullati, mardi dernier, de la cantine scolaire centrale devant garantir plus de 26.500 repas chauds aux élèves de 19 écoles primaires, où des dysfonctionnements ont été relevé, notamment dans le volet d’équipements de cuisine inexploités et fournitures scolaires non encore attribués aux élèves, issus des familles nécessiteuses, a-t-on souligné.

La même source a ajouté que cette commission de suivi des cantines scolaires sera également installée dans les autres communes de la wilaya de Tébessa, pour mieux suivre le dossier des cantines scolaires et lever toute entrave bureaucratique.