Ouargla : Assurer l’hygiène scolaire

Pas moins de 200 nouveaux agents ont été recrutés, au titre de la nouvelle saison scolaire 2019/2020, au niveau des écoles primaires des communes de la wilaya d’Ouargla, pour assurer un milieu scolaire salubre et sain, ont indiqué à l’APS, des responsables de la direction de l’éducation (DE). L'initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l’Éducation nationale, visant notamment à réunir les conditions meilleures à la scolarisation des élèves et de travail, et à la satisfaction des personnels enseignant et administratif des établissements scolaires, a précisé le chef de service de la programmation et du suivi à la direction du secteur, Belkacem Karkouba. Ces nouvelles recrues, au titre de contrats d’emploi en coordination avec la Direction de l’action sociale (DAS), sont chargées, entre-autres missions et après de sessions de formation de courtes durées, de l’entretien, du nettoiement des cours, des enceintes des écoles, des cantines scolaires et du gardiennage, a-t-il fait savoir. Une grande importance sera accordée à l’hygiène des 322 établissements primaires et groupes scolaires disséminés à travers les différentes régions de la wilaya d’Ouargla, en vue de garantir, à la faveur de la mobilisation des moyens nécessaires, un milieu scolaire sécurisé et sain des maladies, a indiqué ce responsable. Dans le même sillage, de nombreux établissements éducatifs ont bénéficié d’une vaste opération de réhabilitation et d’entretien, des salles de cours, des cantines scolaires, des cours et des divers réseaux, a-t-il ajouté. Le secteur de l’Éducation de la wilaya d’Ouargla s’est vu accorder, au titre de l’actuelle saison scolaire, de nouvelles structures, en l’occurrence des écoles primaires, six groupes scolaires, l’extension de six salles, en plus de la réception de 55 cantines scolaires, selon les données de la direction de l’éducation.