Formation professionnelle dans les hauts-plateaux et le Sud : Pallier le manque d’équipements

Les préoccupations des wilayas concernées, au menu d’une réunion ministérielle.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dadamoussa Belkhir, a présidé, en fin de semaine, la réunion des cadres et directeurs des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Dès l’ouverture des travaux, le ministre a évoqué, de façon directe, les problèmes récurrents dans lesquels plusieurs wilayas de ces deux grandes régions pataugent, tout en invitant les cadres de son secteur présents à la rencontre, de faire de même afin d’avoir une idée bien précise des préoccupations de chaque wilaya.

Il faut savoir qu’il y a des wilayas du grand Sud et des Hauts- Plateaux qui enregistrent de grands déséquilibres en matière de dotation en équipements. À titre d’exemple, «nous avons recensé des Centres de formation professionnelle (CFPA) sans équipements et d’autres sans enseignants, c’est une situation qui n’est pas propre à ces wilayas, puisque plusieurs autres régions éloignées en souffrent également», a indiqué le ministre de la Formation professionnelle.

Et d’ajouter : «Nous pouvons remarquer, au sein d’une même région, une wilaya bien dotée en moyens d’apprentissage, tandis que juste à côté, une autre dépourvue d’équipements nécessaires à la formation dans les métiers en relation avec l’activité économique principale dans ladite wilaya.»

Pour cela, M. Dadamoussa préconisera la solidarité entre les wilayas en termes d’octroi d’équipements. Une expérience qui, selon lui, «a donné des résultats probants, dans la mesure où plusieurs wilayas, qui enregistraient un surplus dans des sections d’équipements, ont transféré ces moyens aux wilayas qui en avaient besoin ; cela a permis un rééquilibrage de la carte des moyens et des équipements au niveau national».

Les participants à la réunion ont été unanimes à estimer que de gros investissements ont été réalisés par les pouvoirs publics dans les wilayas des régions sus-citées. Chaque circonscription administrative a enregistré la réalisation d’au moins un établissement de la formation et de l’enseignement professionnels. Sur les 1.329 établissements de formation, une grande partie a été réalisée dans les wilayas du grand Sud et des Hauts-Plateaux.

Ces centres forment dans des spécialités en relation avec les spécificités de l’activité économique dans la région, à savoir le tourisme, l’artisanat, l’agriculture, l’activité minière et pétrolière, l’énergie, les télécoms, les métiers de l’eau, ainsi que le bâtiment et les travaux publics.

«L’effort de la formation et de l’enseignement professionnels doit bénéficier à tous les Algériens, à sa jeunesse en priorité. C’est une conviction sur laquelle est bâtie la stratégie du secteur, rapprocher le service public de la formation aux citoyens, à travers la création d’établissements de formation, et même des centres de formation mobiles, à l’instar des télécentres qui sont installés exclusivement dans les Hauts- Plateaux et le grand Sud», a relevé là aussi, M. Dadamoussa.

Sur un autre sujet, le ministre a insisté sur la nécessité d’ouvrir et de promouvoir le dialogue de façon continue entre l’administration locale et les représentants des travailleurs, afin de créer un environnement de travail serein et calme.

Le ministre a instruit, à cet effet, l’ensemble des directeurs de wilaya au niveau national à ouvrir un dialogue transparent avec les représentants des travailleurs et de veiller à régler les problèmes professionnels.

D’un autre côté, il a insisté sur la nécessité de programmer chaque semaine, une journée de réception, pour les travailleurs et enseignants du secteur, et une autre pour la réception des stagiaires et apprentis et leurs parents.

Cela permettra, déjà, d’avoir un aperçu sur ce qui se passe dans le secteur au niveau des établissements, mais aussi de trouver des solutions à des problèmes de façon rapide et efficace.

La réunion des cadres et directeurs de wilaya des Hauts-Plateaux et du grand Sud s’inscrit dans une démarche de concertation qui a pour objectif, une évaluation des actions et projets à amorcer par le secteur, de cerner avec précision les problèmes et d’en apporter les solutions de façon rationnelle. Par ailleurs, cette rencontre entre dans le cadre d’une série de réunions avec les cadres du secteur, présidées par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Celle-ci a été précédée par une réunion avec les cadres du secteur de la wilaya d’Alger, et de Boumerdès, ensuite celle avec les cadres des Hauts-Plateaux et du grand Sud.

D’autres réunions seront organisées prochainement, et cela afin de permettre à l’ensemble des cadres et travailleurs du secteur de poser les problèmes et de trouver des solutions.

Mohamed Mendaci