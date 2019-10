Conjoncture : Financement une difficile équation

Différentes mesures ont été décidées par le gouvernement pour amortir les effets de la crise qui affecte les équilibres financiers du pays accentués depuis 2015 mais, la situation demeure toujours complexe du fait d’une économie figée aux hydrocarbures et l’absence d’alternatives aux ressources de l’Etat. Par conséquent, ce dernier se voit contraint de reconduire sa politique de rigueur budgétaire pour 2020 et au-delà, à moyen terme, si les cours du baril stagnaient à leurs niveaux actuels. Une orientation qui a été consacrée dans le projet de loi de finances pour 2020, les réserves de change de l’Algérie devant se resserrer davantage au moment où les besoins de financements devraient croître sensiblement. Pour les années à venir, du moins jusqu’en 2022, les experts anticipent une situation plus dure. Par conséquent, l’une des voies de sortie de crise, proposent-ils, consiste à orienter l’argent qui circule dans l’informel vers les banques.

Toutefois, cette option exige une restructuration économique profonde. Devant un déficit budgétaire important, équivalent à 7,2% du PIB, en 2020, soit un montant de 1533,4 milliards DA, le Trésor sera également déficitaire de 2 435,6 mds de DA (-11,4% du PIB), une faiblesse des ressources, et un amenuisement continu des réserves en devises, le gouvernement écarte le recours au financement non conventionnel qui (reste un levier important, mais non exclusif, de financement pour le Trésor jusqu’à 2022) pour redresser cette situation alors que, les besoins en financement pour la prise en charge des déficits par le Trésor public nécessitera une couverture financière de 2.010,6 milliards de dinars à mobiliser, au titre de l’exercice 2020, un montant à multiplier par trois d’ici 2022, soit plus de 6.000 milliards de dinars. Le ministre des Finances a affirmé dans ce sens que les déficits seront couverts à travers le recours aux ressources internes, notamment les ressources de la fiscalité ordinaire par l’élargissement de l’assiette fiscale, notamment en introduisant de nouveaux impôts et taxes sur la fortune et les biens. Rappelons à ce titre que, les prévisions, les recettes fiscales ordinaires devront connaître une hausse relative de 8,6% pour atteindre quelque 4.039 milliards DA, à la faveur de la mise en œuvre des nouvelles mesures décidées par le gouvernement en matière de recouvrement de tous les droits et recettes de l'Etat, en impôts, taxes et baux. Une réelle et difficile épreuve pour le gouvernement qui devra trouver les ressources nécessaires pour équilibrer ses comptes, alors que l’option pour l’endettement extérieur envisageable dès 2021, sous certaines conditions, «ne représente qu'un moyen temporaire et très partiel» et «ne sera pas suffisant pour couvrir les déficits et il n’est pas la solution aux nécessaires ajustements qu’on doit prendre», selon M. Rachid Sekkak, expert financier, ancien directeur de la dette à la Banque d’Algérie. Et si l’Algérie devrait se tourner vers cette éventualité il serait «nécessaire de convaincre les marchés internationaux sur la trajectoire budgétaire du pays et sur son programme de réformes structurelles pour pouvoir contracter de la dette extérieure dans les meilleures conditions pour le pays». Le fait est que les finances publiques du pays «sont insoutenables telles qu'elles sont aujourd'hui». Par conséquent, pour faire face à ces déséquilibres, «Nous devons très clairement définir une trajectoire budgétaire, concernant la balance des paiements et mettre en place des réformes structurelles qui nous permettent d'atteindre ces objectifs».

D. Akila