Hydrocarbures : Que deviendra le Conseil national de l’énergie ?

La loi sur les hydrocarbures est en train d’être amendée. Mais, déplore le Dr Mourad Goumiri, Professeur associé, le Conseil national de l’Energie est «copieusement zappé». Pourtant, il y a nécessité de «recourir à la réunion du CNE, dont c’est la vocation première, afin de construire une stratégie énergétique, à moyen et long terme». Aux yeux de l’universitaire, le CNE «permet d’optimiser des avantages, en même temps qu’il minimise des risques encourus, dans un domaine très risqué, où les erreurs se paient cash. En outre, la collégialité et l’adhésion la plus large, permettent la transparence et la responsabilité des décisions prises, dans un débat contradictoire où tous les arguments seront sur et non sous la table». L’implication obligatoire des partenaires étrangers, en amont et en aval du secteur, enchaîne Dr. Goumiri, est également une «donnée décisionnelle qui nécessite une vue globale et à long terme, qui engage la sécurité intérieure et extérieure du pays et nos relations avec nos partenaires étrangers. Elle ne saurait être confiée aux seules mains d’experts nationaux ou étrangers mais nécessite une évaluation à tous les niveaux des coûts/avantages, qui va structurer le contenu des décisions prises». Chargé de la politique énergétique du pays sous toutes ses formes, pour le court, moyen et long terme, le Conseil national de l’énergie a-t-il rempli sa mission ? Ses réunions sont-elles régulières et rendues publiques ? De son côté, M. Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie, souligne que le CNE «devait faire appel à des experts lors de ses réunions périodiques, convoquées par le président, mais il semblerait qu’il a toujours fait cavalier seul, notamment quand on sait, par exemple, que la décision gouvernementale de l’exploitation du gaz de schiste pourrait trouver opposition au sein des experts algériens». Par ces propos, l’expert est-il en train d’affirmer l’inutilité dudit Conseil avec la manière dont il est géré ? En effet, répond-il, cet organisme «n’a aujourd’hui aucun rôle à jouer et si le pays ambitionne d’aller vers une transition énergétique, sa réhabilitation et sa composante élargie à des experts et observateurs s’impose». De son côté, M. Abderrahmane Mebtoul, économiste et professeur des universités, relève l’impératif de «dynamiser le Conseil». Les textes juridiques sont une condition nécessaire mais non suffisante : l'important est d'agir sur le fonctionnement de la société algérienne, fonction des rapports de force des différentes composantes politiques, économiques et sociales, elle-même liée au fonctionnent de l'économie mondiale afin que ces lois soient applicables». Dans la même optique, l’universitaire affirme que le «fondement de tout processus de développement repose sur des instituions crédibles, et c'est une loi universelle». La dynamisation du CNE, ainsi que de la Cour des comptes, le Conseil économique et social, la Bourse d'Alger et du Conseil de la concurrence, qui conditionnera le développement de l'Algérie comme adaptation tant aux facteurs internes qu'au mouvement du nouveau monde, sera en fonction de rapports de forces, renvoyant donc à d'autres sphères que l'économique, en un mot au politique».

Fouad Irnatene