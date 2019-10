FMI - Banque Mondiale : Appuyer le développement économique en Algérie

Le FMI et le groupe de la Banque mondiale (BM) ont réitéré, lors de leurs Assemblées annuelles, qui se tiennent du 17 au 20 octobre à Washington, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, leur disponibilité à «appuyer et accompagner» les efforts de développement économique en Algérie.

Lors de sa participation aux travaux de ces Assemblées, à la tête de la délégation algérienne, M. Loukal, en sa qualité de Gouverneur de l’Algérie auprès du groupe de la BM, a eu des entretiens avec Mme Kristalina Georgiva, directrice générale du FMI et M. Davis Malpass, Président du Groupe de la Banque Mondiale, qui ont affiché «la disponibilité de leurs institutions à accompagner l'Algérie dans ses efforts de développement», selon un communiqué du ministère des Finances. M. Loukal a également rencontré le vice président pour la région MENA à la BM, M. Farid Belhadj, avec lequel il a passé en revue l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et la Banque mondiale. Lors de cet entretien, le représentant de la BM s'est dit «satisfaite de la qualité du partenariat avec l’Algérie» en marquant «la disponibilité du groupe de la Banque mondiale, à travers toutes ses institutions, à apporter son appui pour un accompagnement de l'Algérie dans ses efforts de développement économique». M. Loukal a, pour sa part, présenté la situation économique de l’Algérie et ses perspectives, réitérant «la volonté et l’engagement des pouvoirs publics à poursuivre les réformes économiques structurelles». Le Gouvernement algérien, a souligné le ministre, œuvre pour «une transformation structurelle» de l’économie, à travers des mesures de facilitation pour l’investissement. Des efforts seront ainsi davantage déployés, a-t-il indiqué, sur le volet recouvrement de l’impôt, de la mise en place de mécanismes adaptés pour l’inclusion financière, la diversification des produits bancaires, la réforme de la gouvernance des banques publiques pour une meilleure efficience en matière de financement de l’économie, en vue d’une croissance plus inclusive. En marge de ces Assemblées, M. Loukal a également rencontré M. Jihad Azour, directeur du Département Moyen-Orient et Asie Centrale (MOAC) au Fonds Monétaire International. Lors de l'entretien, le ministre a présenté les évolutions de la situation économique en Algérien en rappelant les efforts déployés par l’Algérie pour la modernisation de l’administration fiscale et le renforcement de la gestion budgétaire. Le ministre a également eu des «entretiens fructueux» avec les responsables du FMI en charge des finances publiques et des questions fiscales, selon la même source. Ces échanges ont porté sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et le FMI dans les domaines fiscal et budgétaire. Dans ce cadre, les responsables du FMI ont marqué «la volonté de leur institution à accompagner les efforts de l'Algérie dans son plan de modernisation dans les domaines relevant de la compétence du FMI, notamment au niveau de la digitalisation du système fiscal, du recouvrement de l’impôt et de la gestion des risques budgétaires». Dans le cadre de sa participation aux travaux des Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, M. Loukal et la délégation qui l’accompagne, ont pris part à la réunion plénière des Assemblées, à laquelle ont participé les Gouverneurs des pays membres de ces deux institutions, en présence de Mme Georgiva et de M. Malpass. M. Loukal a également participé à la réunion ministérielle du Groupe Intergouvernemental des vingt quatre sur les questions monétaires Internationales et de développement (G24). Cette réunion a porté sur le thème : «Vers un nouveau multilatéralisme», précise le communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, qui, à son tour, a connu la participation de M. Malpass et de Mme Georgiva, les ministres du G24 ont examiné les préoccupations et les défis majeurs auxquels les pays émergents et en développement sont confrontés, eu égard aux incertitudes qui règnent actuellement à l’échelle mondiale, notamment celles relatives au commerce, au contexte monétaire et financier et au financement du développement. M. Loukal a aussi pris part au conclave ministériel sur l’Initiative de la Banque mondiale sur le Projet du Capital humain, lancé en octobre 2018 et à laquelle l’Algérie a adhéré. Cette initiative vise à aider les pays à renforcer leurs stratégies et accroitre l’investissement dans le capital humain et à améliorer la façon de le mesurer. A ce titre, elle se propose d’élever le dialogue sur les politiques du capital humain à un niveau transversal et multisectoriel et de créer un réseau de pays membres du projet destiné à favoriser le partage d’expérience en la matière. Lors de cette réunion ministérielle, les participants ont échangé les points de vue sur les moyens pour promouvoir les changements transformateurs de l’économie à travers l’investissement dans le capital humain, indique la même source.