Grand angle : Un refus suicidaire

Il est certain que les belligérants libyens resteront sourds à l’appel lancé par le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la capitale libyenne, Tripoli. Pour l’heure, ils ne semblent pas disposés à entendre et encore moins à répondre favorablement au moindre appel dans ce sens. Difficile de croire que les Libyens qui ont chassé du pouvoir un dictateur pour ouvrir une nouvelle page de leur histoire s’obstinent à privilégier la voie de la violence pour régler leur(s) différend(s). Alors que rien ne les empêche de s’asseoir autour d’une table pour négocier une sortie de crise qui prenne en compte, avant tout chose, les intérêts de leur pays et de leurs concitoyens, ils persistent à saborder toute chance d’aller vers un règlement politique du conflit. Pourtant autant Faïz el Sarraj, qui dirige le gouvernement reconnu par la communauté internationale, que son rival Khalifa Haftar, qui est lui à la tête d’une armée parallèle, ne peuvent ignorer les risques encourus à vouloir en découdre par les armes. Mais croire que cet entêtement à poursuivre sur la voie de la violence est de la seule volonté des belligérants est faux. Si le maréchal Haftar se refuse à mettre un terme à son offensive armée sur Tripoli lancée en avril dernier, c’est aussi et surtout parce qu’il se sait assurer du soutien, de certaines puissances. En Libye, comme au Yémen, ce sont des guerres par procurations que se livrent les acteurs locaux. Il est vrai aussi que ces derniers trouvent leurs comptes, d’où leur manque d’empressement à se mettre d’accord pour reprendre les négociations. Pourtant faut-il s’en convaincre ceux qui sont derrière ces acteurs ne sont pas mus que par leurs intérêts géostratégiques. La Libye est convoitée pour son pétrole. Les Libyens eux-mêmes en sont conscients. Mais cela n’empêche pas ceux qui prétendent défendre leurs intérêts d’être à la solde des puissances étrangères. «La solution militaire en Libye est ‘‘une utopie coûteuse’’ et que le plus court sera le mieux», avait déclaré l’envoyé du SG de l’Onu pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations unies (MANUL), Ghassan Salamé, lors de son dernier séjour à Alger. Mais il n’est toujours pas écouté.

Nadia K.