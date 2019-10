Crise commerciale entre Pékin et Washington : La fin d’une « guerre » ?

Entre Pékin et Washington les avis convergent. Effet rarissime quand on sait l’âpreté des échanges qui ont eu lieu entre les deux capitales il y a peu. Réunie autour d’une table depuis un peu plus d’une semaine les deux parties réalisent enfin «un progrès substantiel» dans la recherche d'un accord commercial.

Un constat confirmé d’ailleurs par le principal négociateur chinois dans sa première déclaration depuis ses entretiens avec le président américain, Donald Trump, la semaine dernière à Washington. M. Trump avait précédé son interlocuteur en annonçant le 11 octobre avoir trouvé un accord commercial partiel, mais «très important», avec la Chine. «La Chine et les Etats-Unis ont réalisé un progrès substantiel dans nombre de domaines, et ont mis en place une base importante pour un premier accord» commercial, a déclaré M. Liu, qui a rang de vice Premier-ministre, lors d'une conférence samedi à Nanchang, la capitale de la province chinoise du Jiangxi.

La Chine «veut travailler avec les Etats-Unis pour résoudre les préoccupations principales des uns et des autres sur la base de l'égalité et du respect mutuel», selon M. Liu.

Pour cela, la Chine a accepté d'augmenter de façon substantielle ses achats agricoles aux Etats-Unis, tandis que M. Trump renonçait à l'augmentation de 25 à 30% des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises aux Etats-Unis, qui devait entrer en application mi-octobre. Ceci ne remet toutefois pas en cause, pour le moment, les augmentations de tarifs douaniers déjà mis en œuvre ou ceux prévus pour décembre dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent les deux pays. «Mettre un terme à l'escalade de la guerre commerciale bénéficie à la Chine, aux Etats-Unis, et au monde entier. C'est ce que les producteurs comme les consommateurs attendent», a déclaré M. Liu.

M. Trump a indiqué espérer pouvoir signer un accord commercial avec la Chine, le mois prochain, en marge du sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique, au Chili.

M. T. et Agences