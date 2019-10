Brexit : Des milliers de manifestants à Londres pour un second référendum

Des dizaines de milliers de manifestants ont commencé à défiler dans le centre de Londres, hier, pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, seul moyen, selon eux, de résoudre la crise actuelle.

«Que voulons-nous ? Le vote du peuple ! Quand le voulons-nous ? Maintenant !», pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants partis en fin de matinée des abords de Hyde Park en direction du Parlement, où les députés débattent du nouvel accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. «On a fait une grosse bêtise» lors du référendum de 2016, quand les Britanniques ont décidé à 52% de sortir de l'Union européenne, estime les manifestants. Le Brexit, initialement prévu le 29 mars 2019, a été repoussé deux fois, faute d'accord de sortie bénéficiant d'un soutien d'une majorité du Parlement, très divisé sur la voie à suivre.

Les députés britanniques devaient se prononcer hier sur un amendement qui imposerait à Boris Johnson de demander un report du Brexit sans enterrer l'accord obtenu à Bruxelles, avec pour objectif d'éviter un «no deal» le 31 octobre. Déposé par le député Oliver Letwin, l'amendement suspendrait une éventuelle approbation, hier, de l'accord le temps que les lois d'application nécessaires à sa mise en œuvre soient étudiées et votées, un processus qui doit commencer la semaine prochaine. En vertu d'une autre loi récente, Boris Johnson, faute d'avoir un accord formellement, se retrouverait forcé de demander aussitôt aux Européens un report du Brexit de trois mois. L'amendement représente «une police d'assurance» pour éviter une sortie sans accord, a expliqué M. Letwin au Parlement, qui se dit favorable au compromis obtenu entre Londres et les Européens et insiste sur le fait que son but n'est pas de bloquer l'adoption de l'accord. La crainte des partisans de ce texte est que même si l'accord était approuvé sur le principe, les lois d'application ne seront pas votées à temps pour le 31 octobre, provoquant un «no deal» accidentel. Les partisans d'un Brexit dur pourraient aussi être tentés de saboter les lois d'application pour précipiter volontairement un «no deal».

R. I.