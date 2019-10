Exportations hors hydrocarbures : Débat sur l’innovation

L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur «ALGEX» organise une journée d’information sur le thème: « L’apport de la science et de l’innovation dans le développement des exportations hors-hydrocarbures, cas de l’IPE système», le 24 octobre 2019 à Alger. Cette importante rencontre, qui sera animée par le Pr Meberbeche, constituera une opportunité idoine aux entreprises algériennes de prendre connaissance du nouveau système de distribution de l’eau par injection, qui constitue une nouvelle méthode de gestion de la ressource hydrique visant à réduire la déperdition de l’eau potable, ainsi que dans le domaine du développement agricole et autres applications industrielles. Dans un communiqué publié sur son site web, Algex a souligné que cet événement sera également une occasion de débattre d’un grand projet de plantation d’arbres dans les zones arides dans l’objectif de permettre à l’Algérie de produire, à court terme, du bois pour l’exportation, ainsi que le développement de toute la chaîne de valeur de la filière bois et dérivés. En effet, depuis la chute des prix du pétrole en juin 2014, les pouvoirs publics s’orientent progressivement vers le développement du domaine des exportations hors hydrocarbures. Preuve en est, plusieurs campagnes de sensibilisation, des séminaires, des rencontres et des programmes ont été lancés pour entre autres encourager les entreprises nationales à accorder davantage d’importance à ce domaine porteur pour l’économie. Citons, à ce titre, l’installation récemment du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures. Ce dernier, qui a pour feuille de route la Stratégie nationale d'exportation (SNE), est chargé de prendre l'ensemble des décisions visant le développement des exportations hors hydrocarbures et l'accompagnement des exportateurs. Il vise également l'encouragement, la diversification et l'augmentation en genre et en nombre des exportations hors hydrocarbures. En effet, malgré les différents programmes lancés pour augmenter le volume des exportations hors hydrocarbure, ces dernières demeurent toujours marginales, avec 1,74 md usd, ce qui représente près de 7,2% du volume global des exportations, contre 1,93 md usd à la même période en 2018, en baisse de -9,8%, précisent les données de la DEPD.

M. A. Z.