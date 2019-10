Guerres commerciales, accords multilatéraux et diversification des échanges : Quels enjeux pour l’Algérie ?

«Guerres commerciales, accords multilatéraux et diversification des échanges», telle est la thématique qui sera abordée, ce mardi au Sofitel, dans la prochaine «Matinale» du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE).

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du débat économique national qu’organise régulièrement ce think tank, sera marquée par une intervention du Dr Craig Van Grasstek, un expert reconnu des politiques d’échanges extérieurs et du système commercial multilatéral. Une opportunité pour les experts de plancher sur l’état des lieux d’une « économie algérienne fortement marquée par un déséquilibre persistant de sa balance des paiements depuis la chute brutale des prix pétroliers en 2014», et sur « l’urgence de réformes structurelles internes qui est maintenant tout à fait établie, avec en perspective l’enjeu majeur de la diversification de ses échanges extérieurs et de son intégration plus harmonieuse dans le système commercial mondial». En fait, les organisateurs de cette «Matinale», qui intervient dans une conjoncture particulière, au plan économique notamment, soulignent que «ces réformes, longtemps reportées, vont devoir être conduites dans un contexte de crise financière aiguë au plan interne». Les experts de CARE rappellent, par la même occasion, qu’ « au plan externe, le contexte est marqué quant à lui par des contentieux économiques et commerciaux opposant les plus grands acteurs mondiaux, et notamment les USA, la Chine et l’Union européenne, ce que de nombreux analystes présentent comme étant les prémices d’une guerre commerciale potentielle dont les retombées pourraient se traduire par une récession sévère de l’économie mondiale». Pour l’Algérie, qui bien évidemment évolue dans cet environnement international, « le besoin de diversifier ses échanges extérieurs pose la question du devenir de sa relation économique avec les USA, un partenaire commercial majeur qui devient lui-même de moins en moins dépendant de ses importations d’hydrocarbures». Dès lors, quelles perspectives réelles s’offrent à elle pour attirer des IDE américains sur son territoire ? Une question parmi d’autres qui seront discutées lors de la «Matinale» de CARE, entre autres, le dossier de l’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce. La contribution du Dr Craig Van Grasstek est censée apporter des éclairages à toutes ces interrogations pour conduire ce débat d’un grand intérêt pour les représentants officiels, chefs d’entreprises, acteurs et analystes économiques qui seront présents à cette rencontre. Une occasion aussi pour mettre en avant « les contraintes auxquelles devra faire face, demain, la politique économique et commerciale extérieure de notre pays», à la lumière des indicateurs sur l'économie algérienne et ses perspectives par rapport aux réformes de la politique commerciale extérieure de l'Algérie.

D. Akila