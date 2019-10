Grippe saisonnière : 800.000 doses de vaccin réceptionnées

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), Djamel Fourar, a fait état de la réception par le ministère de plus de 800.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière. "Le ministère a réceptionné, lors de la semaine en cours, plus de 800.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, qui seront complétées par une autre quantité, avant la fin de la semaine prochaine, pour atteindre un total de deux millions et demi de doses", a précisé le même responsable dans une déclaration à l'APS. Le ministère de la Santé lancera une campagne de sensibilisation, au cours de la première semaine de novembre prochain, en vue d'"encourager les catégories d'âge parmi les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques et les femmes enceintes à sa faire vacciner, d'autant plus que le vaccin sera disponible dans les établissements de santé et les officines privées". Pour le directeur de la prévention, le ministère de la santé " réceptionne habituellement ce vaccin en septembre de chaque année, néanmoins cela ne s'est pas fait cette fois-ci, en raison du retard accusé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la détection de la nouvelle souche du virus à l'origine d'atteintes en grippe saisonnière". Pour ce qui est du bilan des cas de grippe saisonnière enregistrés lors de la saison écoulée, le même responsable a précisé que "l'année 2018 a été plus ou moins stable par rapport aux précédentes années, avec 10 décès à déplorer", ajoutant que "98% des doses du vaccin importé ont été consommées". Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le virus de la grippe saisonnière a provoqué, au cours de l'année écoulée, "plus de 650.000 décès à travers le monde".