Sétif : Saisie de 25.000 unités pyrotechniques

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, notamment la prolifération et la commercialisation de produits prohibés, tels que les pyrotechniques qui trouvent généralement un terrain privilégié à la veille de la célébration de la fête du mawlid Enabaoui, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif, intensifiant leurs activités préventives sur le terrain à l’effet de mettre fin à de tels phénomènes et partant, préserver la santé du citoyen et l’économie nationale, viennent de mettre en échec plusieurs tentatives d’injection de ces produits sur le marché.

Faisant preuve d’une présence constante sur le terrain, consolidée par de multiples opérations de contrôle fixes et mobiles sur des axes routiers ciblés et autres espaces de vente implantés sur le territoire de cette vaste wilaya du pays, les services de police sont parvenus à réaliser un gros coup en procédant à la saisie de plus de 25.000 unités pyrotechniques destinées à être écoulées sur le marché noir, indique la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

Une grosse opération que les services de police mettent à profit pour exhorter les parents à ne pas acheter ce genre de produits prohibés qui représentent un véritable danger pour leurs enfants, les appelant par la même à dénoncer tout acte aussi minime soit-t-il pouvant affecter la sécurité et la tranquillité des citoyens en utilisant le numéro vert «1548», le «17» pour celui de la police secours ou le nouveau numéro qu’est le «104».

F . Zoghbi