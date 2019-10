Mise en service de « la maison de l’espoir et de la solidarité » : Pour la prise en charge des enfants autistes

La maison de l'espoir et de la solidarité, un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes, a été mise en service jeudi dans le pôle urbain Hamla 1 de la ville de Batna.

Le centre représente l’un des rares centres à l’échelle nationale destinés à la prise en charge de cette catégorie d’enfants, selon les explications fournies au wali de Batna, Farid Mohammedi, qui a présidé la mise en service de cette structure.

Relevant de la direction de l’action sociale (DAS), ce centre dispose de salles pour le traitement, le soutien psychologique, l’évaluation pédagogique, psychomotrice et comportementale, mais aussi d’un encadrement composé d’orthophonistes, de spécialistes en psychologie clinique, d’un psychiatre et d’éducateurs. La maison de l'espoir et de la solidarité est également dotée d’un dortoir, d’ateliers pour les enfants, d’une aire de jeux extérieure, d’une ferme pédagogique d’élevage d’oiseaux et d’un pavillon consacré à la prise en charge des enfants souffrant d’un handicap d’origine neurologique. La structure aura pour principales missions de procéder à un diagnostic précoce de l'autisme et d'accompagner les enfants autistes ainsi que ceux ayant un handicap d’origine neurologique et leurs familles, en plus de prévoir les rechutes qui affectent cette catégorie d’enfants au cours du traitement, notamment au début de leur scolarité et durant la période sensible de l'adolescence.

Aménagé et rééquipé sur instruction du wali de Batna qui a décidé ainsi de répondre aux préoccupations des parents se plaignant de l’exiguïté de l’unique service réservé à cette catégorie, situé à l’hôpital psychiatrique d’El Maâdar, le lieu abritant ce nouveau centre était à l’origine le siège de la maison des associations qui n’a jamais été exploité. Selon le Dr. Djamila Boudliou, psychiatre au sein de l’établissement hospitalier spécialisé de cette même commune, le service réservé aux enfants autistes procède, à ce jour, au suivi de 4.435 cas d’autisme issus de Batna et de plusieurs wilayas du pays.

Par ailleurs, en marge de l'ouverture de cette maison de l’espoir et de la solidarité, une convention de coordination et de coopération a été signée localement entre les secteurs de la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l’action sociale afin de prendre en charge cette catégorie d’enfants en vue de garantir leur intégration dans la société.