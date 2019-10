L’enseignement religieux à Ghardaïa : Une pratique séculaire dans les ksour et Oasis

L’enseignement religieux, notamment la mémorisation des versets sacrés du Coran pour les enfants, est une pratique séculaire dans les ksour et oasis de la région de Ghardaïa. Chaque mosquée édifiée dans les différents quartiers de la wilaya possède une grande salle, appelée «Mahadra» (aâzem ou akarbiche en amazigh), annexée pour initier la pratique religieuse et apprendre les versets du livre saint Coran aux enfants en bas âge, souvent à partir de 4 ans.

«Le passage inéluctable par les classes coraniques pour les enfants en bas âge est une pratique ancestrale qui se perpétue de génération en génération afin d’initier l’enfant à l’islam", a indiqué à l’APS aâmi Bakir, notable de Ghardaïa. "Quel que soit notre âge, nous gardons dans un coin de notre mémoire le souvenir de notre premier séjour dans une classe coranique", a fait rappeler le même notable. Convaincus que la mémorisation des versets du coran, l'apprentissage et le perfectionnement de la pratique des préceptes de l’islam constituent les éléments de base pour l’éducation religieuse et le développement de l’identité et de la personnalité de leurs enfants, les parents incitent leur progéniture à fréquenter les classes coraniques. Quelque 10.135 élèves, dont 6.555 fillettes, bénéficient actuellement de cet enseignement dans près de 600 classes coraniques, dont 225 du rite ibadite et 32 zaouïas situées pour la plupart dans les oasis de Metlili et El Ménéa, indiquent les statistiques de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Ces classes, agréées pour la plupart par la direction du secteur, dispensent, sous la conduite d’un enseignant ou taleb, des cours d’apprentissage et de récitation des sourates divines, et ce, sur une pédagogie basée essentiellement sur la capacité mnémonique de l’enfant. Assis à même le sol, sur une nappe en demi-cercle, les garçons d’un côté, les filles de l’autre, ayant pour ardoise une planche en bois rectangulaire avec une poignée triangulaire à l’une des extrémités, polie et lissée avec des galets dénommés "lowha", ainsi qu’un stylet en roseau taillé et un encrier, ces bambins calligraphient sur leur planchette des versets coraniques dictés par leur maître. Cet enseignement à l’état traditionnel connaît ces dernières années une modernité par l’introduction d’ardoise blanche "magique" qui permet à l’enfant d’écrire avec un stylo feutre les versets du coran, et une fois mémorisés, l’enfant efface à l’aide d’une brosse pour réécrire une deuxième. "C’est plus pratique et nous évite de salir nos habits", a souligné un enfant qui a achevé de psalmodier les versets du coran. Le nombre d’enfants poursuivant l’apprentissage du coran dans ces classes est élastique, notamment avec le retour des natifs de la région durant la période des vacances dans la wilaya, a expliqué le directeur des affaires religieuses et des wakfs, Haj Mohamed Emir Abdelkader. Le grand intérêt accordé par la population locale à ce type d’enseignement a poussé les pouvoirs publics à organiser annuellement un colloque sur l’enseignement coranique à Ghardaïa, dont la quatrième édition se déroulera les 20 et 21 octobre courant. S’agissant des structures religieuses, la wilaya de Ghardaïa compte quelque 270 mosquées opérationnelles, dont 130 (102 malikites et 28 ibadites), de grandes mosquées où on célèbre la grande prière de vendredi, 32 zaouïas et quelque 600 classes coraniques qui peuvent accueillir plus de 70.000 élèves. Deux instituts islamiques de rite ibadite situés à Guerrara et Ghardaïa, d’une importance mondiale, constituent également des lieux de propagation des préceptes de la religion islamique, signale-t-on. Une partie de ces infrastructures de culte est considérée comme patrimoine culturel mondial, notamment les mosquées situées dans les différents ksour de la vallée du M’zab, classée, elle aussi, patrimoine mondial depuis 1982 par l’Unesco.