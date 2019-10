Tissemsilt : La waâda « El-Djouza » draine un public nombreux

La wâada «El Djouza», organisée dans la commune de Sidi El Abed (Tissemsilt) a attiré, vendredi, premier jour de son déroulement, de nombreux citoyens venus découvrir le patrimoine culturel de la région. Cette fête traditionnelle organisée et financée par les notables du village d’El Djouza, en collaboration avec les autorités de la daïra d’Ammari, a drainé la foule, venue de différentes régions de la wilaya et des wilayas de Tiaret, Chlef, Aïn Defla et Djelfa. Cette «wâada» est organisée à la gloire de Sidi Rabah, un érudit et un sage qui a œuvré pour consolider les liens entre les différents douars et réglé les conflits entre les familles. Cette fête traditionnelle constitue une occasion de rencontres, de retrouvailles et de réconciliation entre les familles, voisins et amis. Elle est également une opportunité de se ressourcer spirituellement et religieusement garce aux «halqa» et prêches donnés par les hommes de culte de la région. Cette fête de deux jours sera agrémentées de jeux de fantasia, de courses hippiques et des expositions-vente de produits artisanaux ainsi que des spectacles folkloriques.