Histoire algéroise : Gilda et le prince Selim revisitent El-Madania

Sur les hauteurs de la capitale se dresse le plus secret des palais qui fit couler beaucoup d'encre sur ceux qui y logeaient. Ce lieu dit, marqué par le sceau de la discrétion, s'est révélé être une somptueuse demeure princière. Son nom porte les traces d'une très significative appartenance royale qui régna avec la bénédiction des gens d'Alger sur El Madania, un quartier qui nous rappelle fort bien le Clos Salembier. L'histoire n'a toutefois pas lésiné sur ses secrets pour nous faire revisiter la Saga de Salim Bey, ce prince charmant aux mille et un mystères. On lui attribue le nom du magnifique quartier devenu El Madania.

Vivant en vase clos dans son somptueux château, il fut de toutes les romances et escapades dues à un prince très coquin. Dans ses fastueux jardins incluant l'actuel Ryad El Feth, le prince Salim recevait tout le gratin Ottoman et invités de marque européens. Les sacrés Busnac et El Bakri négociants en blé ont fait partie de ses invités. Tout se faisait, se racontait sur les terres de Salim ; même la prison où fut incarcéré Miguel Cervantes, située sur la propriété du prince, inspira l’auteur de Don Quichotte. On venait chercher muse et inspiration dans ces magnifiques forteresses dominant la baie d'Alger. En contre bas, les gigantesques jardins du Hamma, terrains de chasse pour la suite princière grouillaient de gibiers et d'oiseaux exotiques. La flore et la faune s'y prêtaient à un capricieux climat, si bien que les botanistes de renom ont proclamé le Hamma comme 1er grand jardin d'essai d'horticulture. Pour l'histoire très contemporaine, l'Agha Ali Khan et sa bégum américaine, l'actrice Ryta Hayworth, se sont aussi promenés dans les allées du Jardin d'essai lors de leur lune de miel. C'est aussi là qu'est né le film de Gilda qui inspira Abdelhamid Gharami dans Chirat El Ayali. Cette love story, superbement interprétée par Rytha, est une romance bien de chez nous. C'est aussi au Clos Salembier que se sont réunis les 22 signataires de la Déclaration de novembre. Ce rapide raccourci par la demeure de Derriche n'est pas fortuit. Le choix porté sur les terres des Fahs avait son impact culturel sur le pays. La position stratégique du quartier dans la périphérie de la capitale faisait en sorte que le Mouvement des Scout, nouvellement créé par Mohamed Bouras pouvait aisément profiter de ce grand site naturel pour l'initiation para-militaire à travers de vastes végétations de la forêt des arcades. Dans un sursaut d'orgueil, le quartier d'El Madania nous livre chichement un pan de son histoire. On n'aura pas tout dit sur la face cachée de ce magnifique quartier...

Mohamed Bentaleb