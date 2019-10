Hakim Laâlam signe son dernier ouvrage l’homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible : Un regard libre sur une société en pleines turbulences

Le chroniqueur du Soir d’Algérie, Réda Belhadjoudja alias Hakim Laâlam, a organisé, hier, une vente-dédicace de son dernier ouvrage de 198 pages, intitulé l’Homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible, constitué de neuf nouvelles, et qui sera exposé au Salon international du livre (SILA) qui se déroulera du 30 octobre au 9 novembre prochain. Dans un entretien à El Moudjahid, Hakim Laâlam nous dit : «Je vais participer au SILA après une éclipse de trois années. Avec ce livre, je ne livre pas du réchauffé», allusion à ses anciens livres, entre autres le Nez et la perte, Enseignes en folie, Pousse avec eux et Rue sombre au 144 bis. L’écrivain dit qu’il utilise des mots à lui, qu’il exprime à sa manière. S’agissant de son nouveau livre, Hakim Laâlam a précisé que la plupart des nouvelles du recueil «ont été introduites il y a plus de trois ans, mais certaines sont prémonitoires, parce quelles disent ce qui va se passer, comme la nouvelle du Costume qui décrit le départ du président Bouteflika, et trois ans après, nous vivons ce départ». L’auteur raconte dans ce livre un monde mi-merveilleux, mi-burlesque, mais foncièrement grossier et grotesque. À travers neuf nouvelles au ton féroce, il nous prend par la main et nous guide dans les couloirs ténébreux d’un pays flottant, improbable, qui n’a plus ni passé ni avenir, mais qui se morfond dans un présent sans joie et sans ambition. En dressant tantôt des portraits de simples gens, tantôt ceux des maîtres des lieux, immortels parmi les mortels, il dévoile la mécanique de la désolation qui entraîne sans répit les Algériens dans le gouffre du non-sens, avec, en prime, la promesse de les y maintenir. Graves, humoristiques, parfois d’une étourdissante lucidité, les neuf nouvelles de ce livre ont réussi le magistral exploit de mettre en métaphore, de donner une forme et de un contenu, au drame algérien devenu inintelligible à force de contradictions. À travers ce livre, Hakim Laâlem explique tout ce qu’il y a d’impossible à comprendre en Algérie.

H. Hichem