Arts plastiques, L’artiste norvégienne, Hanna Haukom, à la galerie Mohammed-Racim : Une céramiste venue du pays des fjords

D’emblée, peut-on dire, les travaux sur toile de Hanna Haukom n’impressionnent pas seulement par leur petit format, mais sont touchants, émouvants et laissent même place au rêve.

Point d’indifférence lorsqu’on passe d’une toile à une autre, d’une série à l’autre. Bien au contraire, on a le sentiment, à la fois paisible et complice, d’assister à un perpétuel ressourcement. Or, très fortement d’ailleurs, l’artiste participe à ce mouvement, mais de façon dépouillée, directe.

Pratiquant un schématisme tantôt rude, épuré, tantôt tempéré par une sorte de plénitude nuancée, cette artiste norvégienne s’est façonnée des systèmes picturaux tout à fait personnels, à la limite du parfait état de marginalité (Lire l’encadré). Peut-on estimer avoir tout dit des travaux de cette blonde plasticienne venue du pays des Fjords ? Que non, dès lors que la totalité de l’œuvre est d’une richesse telle qu’on ne peut la lire, l’interpréter ou l’expédier d’une seule traite. Dans sa permanence plastique, le cheminement de l’artiste semble en effet revêtir, à tout le moins, un caractère introspectif... Cette œuvre intimiste, déroutante dans son extrême diversité, œuvre changeante, énigmatique, parfois signaux dressés, est un parcours vivant, mouvant, constitué de retraites, de zones d’ombre, de sinuosités sérieuses, d’éclats... Labyrinthe ordonné qui suggère des foyers de connexions possibles, mais qui semble abriter aussi comme une biffure de transgression. Aujourd’hui, Hanna Haukom vient d’ériger pour la seconde fois son «ambassade» à Alger -précisément à la galerie Mohammed- Racim- et ce, après avoir transité d’abord par la désormais notoire, voire prestigieuse Ecole régionale des Beaux-arts d’Azazga, ensuite par la non moins prestigieuse galerie algéroise Ahmed et Rabah Asselah. Belle occasion de déceler, dans la particularité de son chant plasticien, une trépidation mesurée, sereine. Car l’artiste nous vient du Nord, plus précisément du pays des Fjords.

Kamel Bouslama

--------------------------

S’agissant des toiles d’Hanna Haukom, celles-ci évoquent l’esquisse ou l’avant-projet du croquis que l’artiste façonne en céramique. C’est du moins ce qu’a indiqué le professeur Mohammed-Idir Djouder de l’École régionale des Beaux-arts d’Azazga : «L’idée d’inviter Hanna Haukom a éclos lors de nos échanges partenariaux de la sixième édition du Symposium workshop international des arts plastiques qui s’est tenue dans la ville balnéaire de Kusadasi(Turquie) du 21 au 28 avril dernier. L’initiative répond à l’impératif d’organiser un atelier de céramique pour nos élèves», a déclaré en substance Mohammed Idir Djouder. Comme lors de l’exposition de la galerie Ahmed et Rabah Asselah, celle de l’artiste norvégienne à la galerie Mohammed-Racim n’est pas seule dans l’intitulé de l’aventure «Oslo-Azazga-Alger», du fait que les toiles de Hanne Haukom sont accompagnées des tableaux d’un quarté d’artistes-peintres, en l’occurrence Mohammed-Idir Djouder, Meziane Boussaid, Mohand Ouremdhane Djouder et Hamid Ferdi, lesquels enseignent tous à l’École régionale des beaux-arts d’Azazga.