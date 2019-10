Tennis/Tournoi international ITF, Tabarka : Rihane en finale du tableau double

Le tennisman algérien Youcef Rihane, associé au Marocain Anas Fattar, a composté vendredi, son billet pour la finale du tableau double du Tournoi international ITF M15.000$, qui se dispute à Tabarka (Tunisie), après leur succès devant les Argentins Ignacio Monzon et Fermin Tenti par deux sets à zéro (2-0). L'Algérien et le Marocain ont remporté le premier set 6-2, avant de dominer à nouveau leurs adversaires, têtes de série N2, sur le même score.

En finale, programmée samedi, Rihane et Fattar devraient défier un autre duo argentin composé de Nicolas Alberto Arreche et Manuel Pena Lopez, têtes de série N1. Dans le tableau simple, Rihane a perdu au premier tour face au Belge Benjamin Dhoe sur le score 6-4, 6-2.

Doté d'un prize-money de 15.000 USD, le tournoi, qui se déroule sur les courts en terre battue de la station balnéaire tunisienne Tabarka, a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial (ATP), notamment, l'Espagnol Pol Toledo Bague (435e ATP).