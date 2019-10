Cyclisme : Grand Prix Chantal-Biya (Cameroun) (2e étape) : Azzedine Lagab conserve le maillot jaune

Le cycliste algérien Azzedine Lagab a conservé le maillot jaune à l'issue de la deuxième étape du Grand Prix Chantal Biya, disputée vendredi, sur une distance de 150,6 kilomètres, entre Yaoundé et Ebolwa, au Cameroun. Lagab, vainqueur de la première étape, disputée la veille, sur une distance de 109,6 km entre Bertoua et Abong-Mbang, est entré en troisième position, avec le même temps que le vainqueur de cette deuxième étape, le Slovaque Marek Canecky, soit un chrono de 3h34:45.

L'autre Algérien, Hamza Yacine, est entré en sixième position, avec treize secondes de retard sur Lagab, qui reste cependant leader au général, avec un temps total de 6h03:17.

Lagab devance de 8 secondes son Daupin, Marek Canecky.

Quatre étapes, sur une distance globale de 552 kilomètres, sont inscrites au programme de ce Tour, qui se déroule du 17 au 20 octobre 2019 au Cameroun. L'Algérie est représentée par cinq cyclistes dans cette compétition, à savoir : d'Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Yacine et Oussama Chebaloui, sous la conduite de l'entraîneur Chérif Merabet. La troisième étape, qui aura lieu samedi, se déroulera sur une distance de 116,4 kilomètres, entre Zoétélé et Meyomessala, alors que la quatrième et dernière étape, prévue dimanche, se déroulera sur une distance de 166,4 kilomètres, entre Sangmélima et Douala.