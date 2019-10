ES Sétif : Vers le retour de Madoui

Revirement de situation inattendu à l’Entente de Sétif qui devrait voir revenir Kheireddine Madoui aux commandes. Le technicien, qui a démissionné de son poste vendredi, serait prêt à reprendre du service sous conditions.

Explication. Le board de l’Entente de Sétif a passé toute la semaine dernière à étudier la question du nouvel entraîneur sous tous ses contours sans avoir réussi à avancer d’un iota.

Plusieurs noms ont été évoqués, dont au moins quatre étrangers, mais au final, il semblerait que le conseil d’administration s’est résigné à l’idée de reprendre Kheireddine Madoui. L’idée a été remise sur le tapis jeudi soir. Au sortir d’un bras de fer entre Arab et Helfaia sur l’identité du nouvel entraîneur, le premier voulant reprendre Madoui, et le second optant pour un entraîneur étranger, les membre du CA se sont finalement positionnés du côté d’Arab et proposé à Madoui de reprendre son travail. Kheireddine Madoui, de son côté, ne s’oppose pas à l’idée de revenir, mais il a quand même posé ses conditions.

Le jeune technicien, qui a fait face à une grosse pression d’une frange de supporters, qui est allée jusqu’à la bousculer au sortir d’un entraînement, voudrait d’abord mettre les points sur les I avec les dirigeants et s’entendre sur les objectifs de sorte à évacuer la pression sur le groupe, juste bon, selon Madoui, à jouer le milieu du tableau. En effet, Madoui pense qu’une communication honnête et sans détours avec les supporters sur les objectifs de l’ESS cette saison, éviterait à tout le monde de subir les pressions inutiles.

A l’heure où nous mettons sous presse, le boss de l’Entente est prêt à reprendre Madoui. Néanmoins, selon certaines informations, le nouveau boss n’abandonnerait pas l’idée d’engager un entraîneur étranger. Il avait d’ailleurs négocié avec Raul Savoy, l’entraîneur hispano-suisse qui a roulé sa bosse un peu partout en Afrique. En tous les cas, l’Aigle Noir ne peut pas rester trop longtemps sans entraîneur.

En principe, le dossier sera clos d’ici quarante-huit heures tout au plus. Vu l’urgence de la situation, le retour de Madoui parait le mieux indiqué…

Amar B.