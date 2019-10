NA Hussein-Dey : Khacef, Zerdoum et Tougaï en route vers la France

Trois joueurs du Nasr Hussein-Dey sont sur le point d’entamer très prochainement une carrière professionnelle en Europe, plus précisément en Première Ligue française. Il s’agit Naoufel Khacef, Redouane Zerdoum et Mohamed Amine Tougai. Trois talentueux jeunes éléments du NAHD. Pour le talentueux gaucher international espoir Naoufel Khacef, les négociations sont sur le point d’aboutir entre son club le Nasria et le Stade Rennais qui tient absolument à le recruter. Les dirigeants bretons sont sur le point de trouver un compromis avec le club husseindéen pour s’attacher les services de Khacef.

Le NAHD avait dans un premier temps refusé la proposition du Stade Rennais qui a proposé seulement 50.000 euros+10% à la revente du joueur. Les responsables nahdistes ont réclamé une indemnité de 100.000 euros sans bonus. Selon nos informations, les deux parties sont sur le point de conclure la transaction moyennant la somme de 90.000 euros qui iront renflouer les caisses du club algérois. Par ailleurs, Les Girondins de Bordeaux sont très intéressés par le profil de deux jeunes joueurs d’Hussein-Dey que sont l’attaquant Redouane Zerdoum et le défenseur central Mohamed Amine Tougai.

Le premier cité, n’a pas tardé à faire parler de lui en parvenant à inscrire cinq buts en six rencontres du championnat pour sa première saison en équipe fanion. Il a ainsi rapidement tapé dans l’œil des Bordelais qui ont coché dans leur calepin en vue d’un probable transfert. Le second international algérien U23 qui s’est illustré la saison dernière sous les couleurs du NA Hussein-Dey n’a pas non plus laissé les recruteurs indifférents. La piste des Girondins de Bordeaux est donc des plus plausibles pour les deux pépites nahdistes. Les pourparlers sont en cours à leur sujet. Une bonne chose si ces jeunes brillants joueurs rejoignent l’Europe pour pouvoir progresser, s’aguerrir dans le football de haut niveau, faire montre de leur talent et pourquoi pas renforcer à moyen terme les rangs de la sélection national. Un bon challenge à relever pour ces joueurs aux grandes qualités qui feront certainement parler d’eux dans un proche avenir. Le directeur général du club husseindéen, Mourad Lahlou et la direction nahdiste sont favorables aux transferts de ce trio, à la seule condition que les intérêts du club soient préservés.

Mohamed-Amine Azzouz