USM Alger : Après avoir observé une grêve de trois jours : Les joueurs reprennent pour éviter le pire

Les joueurs de l’USM Alger ont mis fin à leur boycott. En grève depuis trois jours, les coéquipiers de Meftah sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont repris le chemin des entraînements, vendredi matin.

Evoluant dans des conditions assez délicates, engendrées par une situation financière et administrative, pour le moins, catastrophique, les joueurs, qui n’ont pas perçu leurs indemnités salariales depuis plusieurs mois, ont voulu faire passer un message aux responsables du club. «Je ne vous cache pas que nous vivons une situations difficile depuis plusieurs mois, déjà.

On pensait que la situation allait connaître un dénouement, plus ou moins rapide, mais ce n’est pas le cas. Les choses ne font que s’aggraver. Nous avons ainsi décidé de tirer par la même la sonnette d’alarme. Je ne vous cache pas que si les joueurs ont repris, c’est surtout pour l’USMA et ses supporteurs. On ne voulait pas que le club soit sanctionné. Un autre forfait aurait coûté très cher au club», a déclaré aux médias le latéral droit des Rouge et Noir, Meftah. Il faut dire qu’un autre forfait aurait été lourd de conséquence. En effet, si la formation de la capitale ne se déplace à Bordj Bou Arreridj, à cause de la grève des joueurs, la LFP serait en droit d’envoyer l’USM Alger, qui ne s’était déjà pas présenté au stade du 5 Juillet pour son derby face au Mouloudia, directement au palier inférieur. Pris en otage, les joueurs ont ainsi été contraint de reprendre du service, même si les réunions tenues jeudi dernier, avec les dirigeants et le staff technique n’ont pas abouti à du concret.

De son côté, le coach des rouge et noir, qui a longtemps joué au pompier pour tenter de préserver la mobilisation et la motivation de son groupe, n’a pas caché son inquiétude par rapport à la crise que vit le club et au prochain match face au CABBA. «Nous sommes condamnés à disputer ce match. Nous n’avons pas d’autre choix. On n’a pas le droit d’engager l’avenir du club, même si les joueurs, qui faut il le souligner ont consenti beaucoup de sacrifices, sont tout à fait dans leurs droits. J’espère seulement que la situation va se régler assez rapidement pour permettre à l’équipe de se concentrer sur ses différents objectifs. En ce qui concerne le déplacement à Bordj Bou Arreridj, on risque d’être court au niveau de la préparation. Un arrêt de plusieurs jours aura forcement son impact sur l’aspect physique. Par ailleurs, vu les absences, on ne peut pas préparer cette confrontation comme il se doit.

Cela dit, nous irons à Bordj Bou Arreridj en conquérants et non pas pour limiter les dégâts», a tenu à souligner l’entraineur de l’USMA, Dziri, visiblement affecté par la situation que traverse le club. Visiblement dépassé par les événements, dépourvu de tout pouvoir de décision et ne disposant d’aucune solution, le secrétaire général du club remet en question la procédure judiciaire en cours, dont fait l’objet le Group ETRHB. «La justice refuse de lever le gel sur les compte bancaire du club. Elle considère l’USMA comme une filiale du groupe Haddad. Pourtant la gestion du club est indépendante, même si le groupe Haddad est actionnaire majoritaire de la SSPA USMA. On espère que la justice va étudier minutieusement le dossier. La levée de la décision de gel est la seule solution pour résoudre les problèmes du club», a indiqué pour sa part Debbichi.

