Industrie militaire : AMS-MB Spa expose à Bouira des véhicules produits en Algérie

La direction des industries militaires au ministère de la Défense nationale et la société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa) ont exposé jeudi à Bouira les différents modèles des véhicules utilitaires devant prendre part au huitième Salon international «Hassi Messaoud Expo 2019» qui se tiendra du 22 au 24 octobre dédié aux fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers. La caravane a été lancée jeudi dernier depuis Rouiba à destination de Hassi Messaoud. Le convoi marquera des haltes à Sétif, Batna, Touggourt et Ouargla, selon les détails recueillis auprès des organisateurs. Le convoi est composé de six véhicules, dont de nouveaux camions de marque «ACTROS» et «ZETROS», ainsi que de petits camions de marque «ACCELO», fabriqués en Algérie, outre des véhicules de marque «SPRINTER».