MDN : Deux éléments de soutien arrêtés à Batna et une cache d’armes découverte à Bordj Badji Mokhtar

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 octobre, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna/5e RM. Lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, des détachements de l’ANP, en coordination avec les Garde-frontières et les éléments de la Douane ont arrêté sept personnes et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain et divers matériels. Ils ont également saisi 25 tonnes de ciment et de matériaux de construction, alors qu’un autre détachement a arrêté trois individus et saisi un véhicule, une motocyclette et 31.850 dinars tunisiens. Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi à Ghazaouet/2e RM, 65,295 kg de kif traité, tandis que des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6.332 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5e RM et saisi 9,230 kg de kif traité.



Un détachement de l’ANP a découvert mercredi dernier à Bordj Badji Mokhtar une cache contenant un fusil à répétition, 20 fusées pour obus de mortier, 248 balles, ainsi que 25 kg d’ammoniac servant dans la préparation d’explosifs et deux appareils de communication. Un autre détachement a détruit, une bombe artisanale, dans la localité de Theniat El Hamra, commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5e RM.