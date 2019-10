Union internationale des télécommunications : Clôture de la session régionale de formation

La session de formation régionale annuelle de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Organisation internationale des télécommunications par satellite (ITSO), a été clôturée, jeudi à Alger, en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun. Supervisant la cérémonie de clôture de cette session, la ministre a indiqué que «la formation des jeunes compétences en matière de télécommunications par satellite revêt une importance majeure», d'autant qu'elle permet, a-t-elle dit, «le transfert de la technologie ainsi que l'échange des connaissances et des expertises en de telles rencontres scientifiques de haut niveau». Par la même occasion, Mme Faraoun a salué le «haut niveau scientifique des compétences algériennes», d'autant que la première place de cette promotion regroupant plusieurs jeunes originaires de pays arabes et africains est revenue à un jeune Algérien. L'organisation de cette session en Algérie dénote «le rôle de notre pays au plan régional dans le domaine des télécommunications par satellite ainsi que de l'importance qu'il accorde à ce secteur, notamment à travers le lancement de son premier satellite ALCOMSAT-1 qui devrait contribuer à ériger l'activité spatiale en outil pour la réalisation du développement économique durable». Lancé dimanche dernier sous le thème «Les télécommunications par satellite dans la région arabe», cette session était destinée aux ingénieurs activant dans le domaine des télécommunications et réseaux, aux employés des instances gouvernementales de régulation et de compagnies de télécommunications et aux chercheurs africains dans ce domaine.