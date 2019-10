Solidarité/Micro-crédit : Financement de plus de 30.000 activités en 2020

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, jeudi à Alger, que l'Agence nationale de Gestion du micro-crédit (ANGEM) envisage le financement et l'accompagnement de 30.330 micro-activités en 2020. L'ANGEM «envisage de financer et d'accompagner 30.330 micro-activités en 2020 en accordant la priorité aux projets bénéfiques au citoyen, a déclaré Mme Eddalia lors de la clôture du Salon national de la micro-activité, en compagnie de nombre de ministres. Elle a fait savoir, dans ce sens que «l'ensemble des crédits octroyés par l'ANGEM, depuis sa création jusqu'à août 2019, avoisine les 900.000, dont 563.751 au profit des femmes, soit 63%, pour un montant global de 58 milliards de DA», ajoutant que les projets financés ont permis la création de «1,3 million de postes d'emploi tous secteurs d'activité confondus». Par ailleurs, la ministre a rappelé le lancement des inscriptions et suivi des demandes de micro-crédits sur le portail destiné aux porteurs de projets et aux personnes souhaitant bénéficier de micro-crédits, expliquant que cette opération permettrait aux concernés de «suivre, par eux-mêmes, leurs dossiers sans avoir à se déplacer aux sièges de l'ANGEM». A ce propos, Mme Eddalia a invité les responsables de l'ANGEM à «veiller au respect minutieux de cette procédure, visant à renforcer l'accompagnement et le suivi automatique des micro-crédits».

En marge de la clôture du Salon, un accord de partenariat a été signé entre l'ANGEM et le Conservatoire national de formations en environnement (CNFE), par les ministres de la Solidarité nationale et de l'Environnement, Mmes Ghania Eddalia et Fatima Zohra Zerouati. Cet accord a pour but de renforcer la coopération et la coordination entre les deux parties en vue d'encourager les jeunes à créer des activités dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables. Par ailleurs, plusieurs exposants ont été honorés au terme de ce Salon qui a enregistré la participation de 140 bénéficiaires de micro-crédits, issus de plusieurs wilayas du pays.