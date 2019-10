Journée Mondiale de l’Alimentation : éliminer la faim

Le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière a indiqué que la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation constitue une belle opportunité pour mettre en place des stratégies « adaptées aux mutations » survenues dans la société algérienne concernant le style de vie et la situation épidémiologique traduites par les maladies non transmissibles, devenues désormais un « lourd fardeau » pour l'Etat et la société, à l’image du diabète, les cardiopathies, l'Alzheimer et certains types de cancers. S’exprimant, ce jeudi, lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l’a limentation, qui coïncide depuis 1980 avec le 16 octobre de chaque année, et dont le slogan de cette année s’intitule «Une alimentation saine pour un monde faim zéro», Mohamed Miraoui a précisé que son département a adopté des stratégies et des programmes sanitaires pour la préservation du citoyen contre les maladies provoquées par une alimentation « malsaine », et citera à ce sujet le Plan stratégique national multisectoriel de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles 2015-2019. «Parmi les axes de ce plan, on trouvera, entre autres, la promotion de l'alimentation saine, de l'activité physique, la relation entre la santé et l'alimentation et le rôle des enseignants dans l'ancrage des principes d'un style de vie sain», a-t-il expliqué, en soulignant que les différents programmes nationaux de santé adoptés par son département se font à travers une « nouvelle » vision « alignée » à la démarche mondiale, d'autant plus que le troisième objectif du programme des Nations unies a été entièrement dédié à la santé. « Ces mêmes programmes ont été adoptés dans le cadre du renforcement des huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), dont la l'éradication de la pauvreté, la promotion de la santé et de l'enseignement et l'égalité des sexes », a-t-il ajouté, rappelant, à l’occasion, que son secteur est tenu de concrétiser l'approche globale multisectorielle indispensable à la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD). Selon le ministre de la Santé, il semble évident que ces objectifs ne sauraient être concrétisés que par l'adoption de la vision qui a été incluse dans l'agenda 2030 promouvant la santé et qui repose également sur l'amélioration d'autres indicateurs en lien étroit avec le troisième Objectif de développement durable, en l'occurrence, l'éradication de la pauvreté, sous toutes ses formes. Il affirmera que l’Algérie a réussi dans le domaine de la santé de mettre en place une stratégie qui s’adapte avec les ODD, et notera que la stratégie adoptée par notre pays dans le secteur de la santé s’appuie sur des axes «essentiels». Il s’agit de la prise en charge de la santé de la femme et l’enfant et la réduction du taux de mortalité lors des accouchements, en plus de la lutte contre les maladies transmissibles et la réduction du taux de mortalité à cause des maladies chroniques, sans oublier le développement de la santé mentale. Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a assuré de son côté que l’Algérie a eu, depuis son indépendance, pour préoccupation « majeure » l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers le « développement » de la production agricole et « l’amélioration » des conditions de vie des populations rurales, et affirmé que notre pays a « toujours » mobilisé de « gros » moyens pour développer le secteur de l’agriculture.



« L’amélioration de la sécurité alimentaire, une préoccupation majeure »



« C’est un secteur stratégique dans le développement et la diversification de notre économie », a soutenu Cherif Omari, en présence également du représentant du l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En 2017, faut-il le rappeler, la valeur de la production nationale a dépassé les 3 milliards de DA, soit 73% des disponibilités alimentaires, alors que la production agricole nationale a connu un taux de croissance moyen de 3% par an entre 1981 et 1990, de 3,2% entre 1991 et 2000, de 7,3% entre 2001 et 2011 et enfin de 4,4% entre 2012 et 2017. A travers la politique de développement agricole, rural et piscicole, engagée depuis 2000, l’Algérie veut «renforcer» la sécurité alimentaire et «réduire» les importations afin de «limiter» les effets des fluctuations des prix des produits alimentaires de base sur le marché mondial. «Notre pays a relevé beaucoup de défis. Le secteur de l’agriculture et de l’alimentation ambitionne de concrétiser le concept de sécurité alimentaire et à diversifier l’économie nationale», a-t-il ajouté. La «Faim Zéro» est au cœur du mandat de la FAO depuis 1945, les fondateurs de l’Organisation entreprirent de mettre le monde «à l’abri du besoin». Avec l’Agenda 2030 pour le développement durable, 193 pays ont adopté la vision «Faim Zéro» de la FAO mettant l’alimentation et l’agriculture au centre du développement durable et l’ont consacrée comme un des 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Mendaci Mohamed