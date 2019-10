Dattes : Faciliter l’exportation

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, jeudi à Biskra, qu’un nouveau système de contrôle sera créé en vue de faciliter l’exportation des dattes algériennes vers les marchés extérieurs.

Lors d’une conférence de presse animée en marge de son inspection d’une exploitation agricole dans la commune de Meziraa, le ministre a souligné que ce système assurera le contrôle du produit à exporter sur les sites des unités de conditionnement agréés par les services du commerce, des douanes et de la santé pour protéger le produit et délivrer les certifications de conformité. Ce nouveau mécanisme, qui attestera de la conformité du produit aux normes d’exportation des services concernés, permettra de transférer les cargaisons de dattes vers les ports et aéroports sans entrave aucune, a ajouté le ministre qui a insisté sur l’importance de la protection du produit national et de l’intensification des contrôles des douanes et services de sécurité pour empêcher la contrebande des dattes algériennes, notamment de la variété Deglet Nour. M. Djellab a mis en exergue la nécessité d’organiser le secteur d’exportation et lutter contre la concurrence déloyale par l’identification des opérateurs et la limitation du phénomène d’exportation des dattes algériennes vers des pays tiers où elles sont reconditionnées et revendues comme des produits nationaux par ces pays. Il a également relevé que les mesures de facilitations des exportations incluront les légumes, par le soutien aux charges de transport de l’usine vers le port ainsi que le soutien des petites usines et le plafonnement du prix des dattes dirigées à l’exportation afin de porter la valeur des exportations à 100 millions de dollars. M. Djellab a rappelé à ce propos que l’Algérie a exporté depuis le début de l’année pour 33 millions de dollars de dattes. Le ministre accompagné des autorités locales a présidé durant sa visite les festivités officielles de commémoration du 58e anniversaire de la Journée nationale de l’immigration (17 octobre 1961) et a visité deux exploitations agricoles de production des dattes et légumes à Meziraa et Tolga ainsi qu’une unité de conditionnement à Ourlal.