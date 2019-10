Tourisme culturel : L’expérience algérienne présentée à Tunis

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présenté mercredi à Tunis, l'expérience de l'Algérie en matière de complémentarité culture-tourisme ainsi que sa conception de la coopération interarabe dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 2è réunion interministérielle des ministres arabes du Tourisme et de la Culture, sur «L'initiative de la complémentarité entre le tourisme et le patrimoine civilisationnel et culturel dans les pays arabes», M. Benmessaoud a mis en avant «l'expérience algérienne en matière de concrétisation de la complémentarité entre la culture et le tourisme, sa conception de la coopération interarabe dans le domaine du tourisme et de l'artisanat et le rôle du tourisme dans le rapprochement entre les peuples arabes» Le ministre a évoqué, dans ce sens, «les mesures pratiques» prises par l'Algérie en la matière, notamment «l'exploitation des sites archéologiques et monuments historiques pour des activités touristiques, le développement des métiers et systèmes de formation en matière de tourisme culturel, et la valorisation des compétences de communication et de commercialisation ainsi que les technologies, l'intégration de la dimension culturelle du tourisme dans le système de formation de la main d'oeuvre qualifiée.

Le lancement d'une grande opération de numérisation du patrimoine touristique et culturel, l'association des start-ups à toutes les phases de ces programmes afin de tirer profit des jeunes compétences en matière d'innovation sont, entre autres mesures citées par le ministre en sus de la valorisation du patrimoine culturel, civilisationnel et spirituel de l'Algérie, à travers l'identification de circuits touristiques spécifiques et de l'implication des agences de voyage et de tourisme dans la promotion de ces circuits». Par ailleurs, le ministre du tourisme a estimé que cette rencontre traduit «une forte volonté commune de booster le tourisme culturel en tant que catalyseur du développement des territoires et de rapprochement entre les peuples et les pays», plaidant, dans ce sens, pour «la promotion de circuits touristiques culturels communs avec les pays voisins, dans le cadre d'une nouvelle approche basée sur l'exploitation des fondements civilisationnels, historiques, spirituels et culturels communs, en tant que trait d'union entre les peuples». Lors de cette rencontre, le ministre a formulé des propositions et apporté des enrichissements au sujet de nombre de thématiques débattues, soulignant que les développements socioéconomiques auxquels aspirent les peuples et gouvernements arabes restent tributaires de la réunion des conditions sécuritaires appropriées. Il a mis l'accent, à ce propos, sur «l'attachement de l'Algérie à contribuer à la réunion de ces conditions, d'autant qu'elle est considérée comme une référence et un modèle en termes de coexistence dans la paix et la concorde.