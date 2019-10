Transplantation d’organes à partir de morts encéphaliques : Un plan national en 2023

Pas moins de 2.500 greffes seulement ont été effectuées en l’espace de 30 ans. La révélation est faite par le chef de service néphrologie, dialyse et transplantation rénale au CHU Nefissa-Hamoud d’Hussein-Dey (Alger). En cause ? Il cite essentiellement la pénurie des organes, qui constitue un véritable problème.

De passage à la radio nationale, à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes, célébrée le 17 octobre, le professeur Tahar Rayane a indiqué que, pour cette année, on compte 170 greffes, dont 163 rénales, qui ont été effectuées durant le premier semestre, et précisé que ces greffes ont été réalisées à partir de donneurs vivants.

Le président du Conseil scientifique de l’Agence nationale de greffe d’organes et des tissus a fait savoir, lors de l’émission «L’invité de la rédaction», de la Chaîne III, que les prélèvements «post-mortem» ne sont font toujours pas en Algérie, et s’est félicité, cependant, d’un seul cas pratiqué à l’hôpital militaire de Constantine, après la constatation de la mort cérébrale. «On a eu un seul cas, cette personne décédée a permis de sauver deux malades soufrant d’insuffisance rénale dialysées et une troisième personne qui a bénéficié d’un greffe hépatique», a-t-il confié, tout en insistant sur l’importance de «développer» les prélèvements «post mortem». Le professeur Rayane a, dans ce contexte, indiqué que l’activité du don d’organes en Algérie constitue un problème de santé publique à «forte charge émotionnelle». «C’est un sujet social», a-t-il fait remarquer, ajoutant que le véritable problème consiste à convaincre une famille endeuillée de donner son accord pour un don d’organe dans la sérénité et la compréhension. Poursuivant ses propos, il considère que le problème auquel fait face la greffe, c’est l’abord les familles du défunt, et ceci doit se faire, selon lui, avec le soutien d’un personnel «qualifié et formé». «C’est d’ailleurs ce qui se fait à l’Agence nationale des greffes depuis 2016», a-t-il informé, ajoutant que l’Agence a un rôle très important dans le développement de cette activité qui est contrôlée et suivi de manière rigoureuse.



25 milliards de DA/an pour la dialyse



Le chef de service néphrologie, dialyse et transplantation rénale au CHU Nefissa-Hamoud a indiqué que des discussions «sont en cours» pour l’élaboration, en 2023, d’un plan national pour la transplantation d’organes et de tissus et de prélèvement à partir de personnes en mort encéphalique. «Les prélèvements sur des personnes décédées constituent l’un des challenges qu’on devrait relever», a-t-il souligné, précisant que ceci demande une implication de «tout le monde» et de «toute la société» sans omettre de mettre en valeur le rôle «important» des médias. Et d’assurer : «Avec le développement du prélèvement à partir de personne décédées, on arrivera à diminuer le nombre de malades qui sont en attente d’une greffe d’organes.» Il a expliqué par ailleurs que la liste d’attente est en train de se constituer au niveau de l’Agence nationale de greffe d’organes, avec le registre de l’insuffisance chronique, ainsi que le registre du refus de don d'organe.

Pour le Pr Rayane, la greffe est une question sociale de santé publique, mais aussi une question économique, faisant savoir que l’Algérie dépense l’équivalent de 25 milliards de dinars pour la dialyse annuellement, alors que la greffe rénale coûte un milliard de DA par an pour les 2.000 patients greffés.

Soulignant l’importance de la sensibilisation dans les insuffisances rénales évitables, «L’invité de la rédaction» a mis l’accent sur la nécessité de la mise en place d’une politique «incitative» de prévention de certaines maladies, comme le diabète, basée sur l’éducation thérapeutique.

«Ceci permettra de prévenir jusqu’à 30% des insuffisances rénales chroniques», a-t-il informé, faisant savoir que 4.000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Il dit qu’une bonne politique de prévention «nous permettra de réduire de plus de 6 milliards de dinars par an les dépenses liées à la prise en charge des insuffisances rénales évitables».

Sur une question relative à la greffe pédiatrique, le président du Conseil scientifique de l’Agence nationale de greffe d’organes et des tissus a fait part de l’existence d’une convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS), le ministère de la Santé et l’Agence nationale des greffes, avec l’hôpital Saint Luc de Louvain, en Belgique. «Cette convention a permis de greffer 81 petits patients algériens qui n’avaient pas la possibilité d’être greffés en Algérie», a-t-il souligné.



Un « call center » pour les enfants souffrant d’insuffisance hépatique



Saisissant cette occasion, le spécialiste a lancé un appel aux parents des enfants souffrant d’insuffisances hépatiques de contacter l’Agence nationale de greffes via son «call center», à travers le numéro 025 – 20-91-43.

«Une équipe spécialisée est disponible pour répondre à toutes les questions des malades en attente d’une greffe ou à ceux qui ne sont pas inscrits sur le registre de greffes», a tenu à insister le Pr Rayane.

Kamélia Hadjib