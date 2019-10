Mascara : Le jour où les émigrés ont payé le tribut de la lutte pour l’indépendance

Le 17 octobre 1961 fut pour l'Algérie combattante une journée durant laquelle le peuple s'est exprimé pour une Algérie indépendante. Selon différents témoignages, il s'agit d'un événement devenu patrimoine pour l'Algérie qui était à l'origine d'un vaste mouvement de revendication pacifique d'un peuple qui avait forcé l'histoire et qui a imposé les négociations, puis l'indépendance. Le 17 octobre 1961 représente une journée exceptionnelle pour le peuple algérien.

Ce 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, des Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété par le préfet de police Maurice Papon. Cette mobilisation, organisée à l’appel du FLN, sera très violemment réprimée et s’est soldée de centaines de morts avec des manifestants emprisonnés dans des centres de détention. Ce grand rassemblement historique a réuni tous les nationalistes issus de l'émigration qui, il y a 58 ans, avaient scandé «l'Algérie indépendante», «le peuple reste uni et indivisible contre le colonialisme», Mascara fêtera cet événement de grande dimension historique dans la dignité et l'honneur après une guerre qui a coûté à cette grande nation plus d'un million et demi de martyrs. L’évènement du peuple algérien contre les forces coloniales, qui relate l'héroïsme et la résistance du peuple algérien et des héros anonymes qui ont donné leur vie pour que l'Algérie soit libre du joug colonial. C'est une journée, au cœur de l'histoire, très particulière durant laquelle, spontanément, le peuple algérien, à travers l'ensemble des villes, s'est soulevé pour crier haut et fort «Non à l'Algérie française».

Des slogans fusaient de partout. Des hommes, des femmes et même des enfants ont investi la rue en France pour exprimer fermement leur attachement aux valeurs de Novembre 1954, bravant les forces coloniales. Le peuple algérien a su attirer sur lui le regard des autres peuples et des dirigeants de plusieurs pays qui ont soutenu le peuple dirigé par l'ALN dans son combat libérateur contre l'oppresseur. Le 17 octobre 1961 c’était pour affirmer que l’Algérie n’était pas à vendre et qu’il valait mieux mourir debout que de vivre à genoux, car la liberté s’arrache par la force, elle ne se donne pas. Tel est le sens du message de cette commémoration. Selon différents témoignages, il s'agit d'un évènement devenu patrimoine pour l'Algérie qui était à l'origine d'un vaste mouvement de revendication pacifique d'un peuple qui avait forcé l'histoire et qui imposait les négociations, puis l'indépendance. Une journée exceptionnelle pour le peuple algérien pour avoir son indépendance. Ce grand rassemblement historique a réuni tous les nationalistes qui, il y a 58 ans avaient scandé «l'Algérie indépendante», «le peuple reste uni et indivisible contre le colonialisme», des héros anonymes vivant en France ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie se libère du joug colonial. La journée du 17 octobre 1961 est plus qu'un évènement à commémorer. Il va sans dire que les manifestations ont permis aux nations entières de se rendre compte de la gravité de la situation en Algérie. A l'extérieur, la cause algérienne fut portée avec célérité à l'ONU. Le peuple algérien a su attirer sur lui le regard des autres peuples et des dirigeants de plusieurs pays qui ont soutenu avec ferveur et fermeté sa lutte. Lors de ses visites en Algérie le général de Gaulle s'est rendu à l'évidence que les ultras agissaient à l'encontre de sa politique vis-à-vis de l'Algérie, de même qu'il s'est rendu compte du désir des Algériens présents dans les rues partout où il est passé. Les manifestations du 11 décembre sont la continuité de tous les événements qui ont précédé cette date historique à travers lesquels le peuple algérien a démontré qu'il était décidé à aller jusqu'au bout de ses revendications, c'est-à-dire la victoire finale. "Les générations qui n'ont ni connu ni vécu ces douloureux événements, si elles ne sont pas informées de l'histoire réelle de leur pays, resteront à la marge de ce que le peuple a enduré de 1830 à 1962. La tâche revient très certainement à l'école, source du savoir, de les en informer progressivement durant tout leur cursus scolaire. Qui des jeunes savent exactement ce que signifie la date du 17 octobre1961. Rappelons sommairement, les évènements qui ont fait de cette journée, une date historique. Ce jour-là, le peuple algérien s'est exprimé pour sa liberté et son indépendance tout en s'étalant sur la lutte des moudjahidine qui se sont sacrifiés pour la patrie. Une date charnière", nous rappelle, si Benyssad, moudjahid. Cette date historique, ont rappelé ses autres compagnons d’armes de la région de Béni Chougrane, un événement qui bouleversa d’une façon décisive toutes les données du colonialisme aussi bien en Algérie qu’à travers tous les pays colonisés assoiffés de liberté qui ont été précédées par la visite du général de Gaulle à Ain Témouchent le 9 décembre 1960 et suite au discours provocateur et humiliant de ce dernier qui sous-estima le peuple algérien qui couvait une réplique contre l’Algérie française et surtout pour en découdre avec de Gaulle, d’une façon radicale et recouvrer son indépendance. Cet événement de grande dimension historique a su passer le message aux générations montantes par des témoignages poignants sur l'ampleur et l'importance de la Révolution portée par tout le peuple et dirigée par l'ALN dans son combat libérateur contre l'oppresseur. Le 17 octobre 1961 c’était pour affirmer que l’Algérie n’était pas à vendre et qu’il fallait mourir debout que de vivre à genoux car la liberté s’arrache par la force, mais ne se donne pas. Tel est le sens du message de cette commémoration.

A. Ghomchi