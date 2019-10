Sétif : Beni Azziz s’en souvient

C’est sur ces contrées montagneuses de la daïra de Beni Azziz, une des places fortes de la glorieuse Révolution de Novembre qui n’a pas été épargnée comme Aïn Sebt par les affres du terrorisme durant la décennie noire, qu’a été commémorée hier la journée nationale de l’Emigration. A Beni Azziz, la commémoration de ces massacres a été marquée par des moments forts de recueillement à la mémoire de nos glorieux martyrs. De Beni Azziz, fière de son statut de chef-lieu de daïra et de bien des contrées éloignées, ils sont donc venus aussi pour réaffirmer leur adhésion profonde à une Algérie forte et unie alors que l’hymne national retentissait au cœur des cimetières de martyrs. Des moments forts marqués par la présence de citoyens, de moudjahidine et de représentants de la société civile et à l’issue desquels le wali Mohamed Belkateb, accompagné du président de l’APW, de représentants de la Wilaya 7 historique et de membres de la famille révolutionnaire, assistera au lever des couleurs et déposera une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs, avant de lancer la campagne de reboisement et se diriger vers les agglomérations secondaires de Amzaourou et Lemdjahda où il mettra en service le gaz pour 150 foyers montagneux raccordés sur le budget de wilaya pour plus de 9 millions de dinars.

Un acquis que les populations ne manqueront pas de relever avec une satisfaction profonde sachant les hivers rigoureux qui prévalent sur ces hauteurs où le wali ne manquera pas également de rencontrer les citoyens et écouter leurs préoccupations et les entretenir avec franchise.

Plusieurs activités s’en suivront à la bibliothèque communale de Beni Azziz avec une exposition de documents photos.

Dans ce climat de joie le wali procédera également à la remise de décisions d’aides à 4 clubs sportifs de la commune avant de présider une cérémonie de remise de prix aux lauréats de compétitions sportives et assister à la projection d’un film documentaire.

F. Zoghbi