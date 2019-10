Oran : Dans le recueillement à Oued Tlélat

C’est la commune d’Oued Tlélat qui a abrité, cette année, les activités officielles commémorant le 58e anniversaire des massacres de 17 octobre 1961. Comme chaque année, une délégation composée des autorités civiles et militaires conduite par le secrétaire général de la wilaya d’Oran s’est recueillie à la mémoire des martyrs à la principale place de la ville et a récité la Fatiha. De nombreuses activités culturelles et sportives ont été organisées à travers les principaux secteurs de la commune et la daïra.

La délégation hôte de la commune d’Oued Tlélat a, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre de réalisation d’un stade de proximité dans la localité d’El Toumiyate où une agence commerciale et de services d’Algérie Poste a été inaugurée. A l’occasion toujours, un nouvel établissement secondaire sis dans la cité 700 logements a été baptisé au nom de chahid Madani-Ben-Arbia et un premier pont portant le nom «1er-Novembre-1954» a été inauguré. D’autres activités commémorant ce triste anniversaire ont été organisées par la commune d’Oued Tlélat, parmi lesquelles, une exposition de photos retraçant les évènements de 17 octobre 1961, des chants patriotiques interprétés par des chorales d’élèves d’écoles primaires et une exposition d’habits traditionnels représentant les différentes régions de l’Algérie.

Plusieurs associations locales ont participé au programme de cet évènement.

Amel Saher