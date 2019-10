Implémentation des Objectifs du Développement Durable : L’Algérie, première en Afrique

Le nouveau Rapport volontaire des Objectifs du développement durable classe l’Algérie en pole position continentale et de la ligue arabe. La Tunisie talonne l’Algérie, avec un petit écart dans le score mais, commente Mohamed Saïb Musette, directeur de recherche au Cread, avec «une bonne dizaine de points selon le rang». En troisième position vient le Maroc et ensuite l´Egypte. Ce rapport, affirme le sociologue dans son analyse, constitue «une chance pour l´Algérie d´en bas, donc une lueur d’espoir», relevant également que «la 2e République annonce bien de changements qu´il faut intérioriser dans nos pratiques quotidiennes. Rien ne serait ainsi comme avant. La rupture d´avec les comportements passés ont produit les résultats attendus». Ce classement mondial, enchaîne l’universitaire, indique que «l’Algérie dispose de très bonnes potentialités pour atteindre les objectifs du développement durable». Mais, poursuit-il, «il y a encore du chemin parcourir». A l’échelle mondiale, le même rapport(RV) clase l’Algérie au 53e rang sur 162 pays et 70 indicateurs estimés «fiables et comparables». Il faut savoir que l´indice établi par les services des Nations Unies a fait l´objet d`un audit sur la méthodologie utilisée. Une lecture portant sur les défis à l´implémentation des ODD, enchaîne le directeur de recherche au Cread, «nous renseigne que l´Algérie dispose tous les moyens pour observer et suivre les 17 objectifs avec des différents niveaux de difficultés. Il y a des difficultés surmontables pour six ODD, à savoir l’éradication de la pauvreté, l’accès à une éducation de qualité, le recours aux énergies renouvelables, la réduction des inégalités, la consommation et production responsables ainsi que les partenariats pour la réalisation des objectifs. Toutefois, note M. Musette, des «difficultés sévères persistent pour atteindre quatre ODD liés à la lutte contre la faim, l’accès aux emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation, ainsi que la vie aquatique. Rappelons qu’à l’issue des travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation sur l’ODD 3, tenu juillet dernier, les participants ont préconisé, entre autres, la consolidation de l’intersectorialité ainsi que le partage d’informations des expériences pertinentes et des bonnes pratiques, pour atteindre les 13 cibles que comporte l’ODD3, intitulé «Santé et Bien-être». De même que l’identification des projets et des initiatives inter-sectoriels innovants en vue de capter et de catalyser des financements de différents partenaires». Ceci, en sus de la mise en place d’une «plate-forme» sur l’ODD 3, impliquant tous les secteurs concernés et permettant le partage ainsi que l’utilisation de l’information en vue de renforcer la coordination, sectorielle et inter-sectorielle.

Fouad Irnatene