Bouandas : Le wali de Sétif rencontre les citoyens

En revenant les hauteurs montagneuses de Bouandas à quelques 70 km au nord du chef lieu de wilaya, Mohamed Belkateb entendait bien honorer une promesse faite à la population de ce chef lieu de daïra au lendemain du drame qui s’est produit quelques jours auparavant au CEM Ali-Zermani et qui s’est traduit par la mort d’un élève à la suite de l’effondrement d’un mur de cet établissement.

Les citoyens venus à la rencontre du premier responsable de cet wilaya pour lui exposer leurs préoccupations et lui dire le retard accusé par cette daira dans bien des domaines importants qui font que la daira de Bouandas continue de dépendre de celle de Bougaa à différents niveaux, chose que de nombreux intervenants refuseront en soulignant que la daira de Bouandas compte aujourd’hui une population de 100 000 habitants et peut s’imposer en tant que telle. Le problème crucial reste indéniablement celui du secteur de la Santé, la structure en état de vétusté avancée ne répond plus aux exigences des malades qui revendiquent la réalisation d’un hôpital de 60 lits. Le wali a été particulièrement attentif à cette doléance après avoir visité la structure en question et n’a pas tardé à prendre la décision d’octroyer une enveloppe de 10 milliards de centimes sur le budget de wilaya à l’effet de réaliser le plus rapidement possible la nouvelle polyclinique d’Izouraren tout en demandant la réalisation d’un hôpital de 60 lits. Le wali, et à ses côtés le père de la jeune victime Abdelhak Boukerchi annoncera aussi la décision de rapprocher des siens ce chef de famille qui exerçe le métier de macon à Oran.

Il relèvera de nombreuses autres revendications ayant trait à la bureaucratie et aux promesses non tenues qui ont affecté la relation de confiance entre le citoyen et l’administration, affirmant qu’il faut respecter les décisions prises pour améliorer les conditions de vie du citoyen et prendre en charge les insuffisances constatées dans cette région, prenant d’emblée d’autres décisions importantes. Au responsable de la Sonelgaz il demandera tout simplement de réagir aux BMS enregistrés pour implanter une unité sur ces hauteurs et faire que les populations ne soient pas bloquées durant les intempéries. Au directeur de la jeunesse et des sports et tant que le complexe sportif est gelé, il fixera l’échéance de 30 jours pour entamer les travaux de revêtement en gazon synthétique et «si vous avez un terrain, je vous donne deux autres terrains Matéco». Des décisions auxquelles viennent s’ajouter 2 forages pour améliorer la situation de l’eau potable.

La réhabilitation de l’établissement en question et ceux qui sont dans la nécessité passera également par une décision de 1 milliard 200 millions de centimes a laquelle le wali ajoutera 1 milliard de centimes, appelant par la même les citoyens à plus de sagesse et les parents à prendre leurs responsabilités pour que leurs enfants reprennent le chemin de l’école, «Ce drame nous en sommes tous responsables, mais l’essentiel est d’en tirer les enseignements pour que cela ne se reproduise plus ».

Apres plus de 4 heures de débat, de proximité et d’écoute, cette rencontre qui s’est tenue en plein air , au su et au vu de tous, s’achèvera dans la sérénité.

F. Zoghbi