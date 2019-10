Le Dr vétérinaire, Abla Dhib, à El Moudjahid : « Les nouveaux maîtres sont doux et attentifs aux animaux »

El Moudjahid : On assiste, ces dernières années, à l'émergence de la culture d'adoption de chats et de chiens. Parlez-nous de ce phénomène et comment l'expliquez-vous, à la faveur de votre expérience en tant que vétérinaire ?

Dr Abla Dhib : Il y a, depuis peu, un éveil collectif de conscience et une réelle empathie du citoyen envers la cause animale et la souffrance qui en découle ; ceci est dû à la globalisation via les réseaux sociaux qui permettent une sensibilisation plus large et mondiale de l'humain pour la détresse animale, sans oublier, d’un autre côté, que l’Algérien a toujours été défenseur et protecteur des animaux.

Il a appris, dès son jeune âge, à ne pas porter atteinte à ces derniers, d’autant plus que notre religion nous enseigne à faire preuve d’une grande compassion envers les animaux domestiques, lesquels ont droit à un bon traitement.



Pouvez-vous nous faire un profil des nouveaux maîtres, sont-ils nombreux à afficher cette nouvelle passion ?

Les nouveaux maîtres sont pour la plupart des gens doux et passionnés, attentifs aux besoins de l'animal et soucieux de son bien-être. Pour cela, ils s’investissent corps et âme, et même financièrement, pour leur chat ou chien, afin qu’il ne manque de rien.

Mieux encore, ils font tout pour manifester l’amour qu’ils portent à leurs animaux de compagnie, tous les jours. Leurs comportements, leurs gestes parlent de cet attachement grandissant, jour après jours, avec les bêtes.



Peut-on avoir une idée sur le nombre d'animaux que vous avez placés vous-même, et celui de chats et autres qui ont un carnet de santé ?

Les placements de chats varient en fonction des saisons, nous arrivons plus facilement à placer des animaux durant l'année, mais cela devient quasiment impossible lors de la saison estivale où l'on assiste à un pic d'abandons. Une chose est sûre, on est tout le temps sollicité par des familles pour l’adoption de chats.

C’est dire qu’avoir des animaux domestiques a tendance, de plus en plus, à entrer dans les mœurs de beaucoup de personnes qui se montrent très câlines, quand elles remarquent un chat dans la rue.



On remarque que de plus en plus, l'homme se rapproche de la nature et, parfois, cela peut lui causer du tort en voulant parfois domestiquer des animaux sauvages, des singes par exemple. Quel conseil pourriez- vous donner à toute personne tentée par ce phénomène ?

Il est impératif de connaître les besoins de l'animal qu'on veut acquérir, il faut savoir qu'un animal sauvage ne sera jamais heureux en captivité quels que soient les soins qu'on lui offre, l'homme doit respecter la nature de chaque animal s’il tient à rester en contact avec la nature. Tout en restant chez lui, il peut adopter ou acquérir un animal domestique, et les espèces sont aujourd'hui nombreuses, du rat domestique en passant par le poisson. Les races de chat et de chien, ainsi que les perroquets ; il a l'embarras du choix sans causer du tort à la nature en s'appropriant un animal sauvage qui doit rester impérativement dans son milieu naturel.

Propos recueillis par : S. D.