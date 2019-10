« CAZANIMO » : Un bel espace pour la faune domestique

Nos villes s’adaptent généreusement, avec grâce et sans retenue, à une faune domestique des plus riches et des plus diversifiées qui cohabitent avec les Algériens. Aujourd’hui, les cités affichent fièrement et sans complexe aucun un penchant écologique qu’elles défendent bec et ongles. Autant de signes reflètent cette passion qui saute aux yeux.

Parmi ces indices, viennent, en premier lieu, tous ces magasins qui optent pour un nouveau type de consommateurs, à savoir les animaux domestiques, sous l’œil vigilant de leur propriétaire. Les animaleries intègrent, sans peine, les quartiers. Cette nouvelle spécialité suscite l’engouement de nombreuses personnes ; certaines motivées par les recettes drainées de l’activité en question, d’autres, par contre, par leur attachement à ces animaux «amis». Kamel Mérabet, gérant de «CAZANIMO», une animalerie située sur le grand boulevard de la localité de Draria, fait partie de ces gens qui ont opté pour ce métier, après son départ à la retraite. L'ex-gendarme, en fait, tient à signaler qu'il ne s'agit point d'une occupation ordinaire ou d'un passe-temps rémunéré, mais plutôt d'un espace pour pratiquer sa première passion à tout moment et sans interruption. Kamel Mérabet vit cette relation avec les animaux, chez lui, avec ses chardonnerets et ses canaris, en communion. Pour lui, n'est pas animalier qui veut. Il faut réunir deux conditions sine qua non, à savoir aimer la profession et avoir une culture animalière. Il avait opté pour ce métier en 2013. C'était un choix professionnel qui lui permettait de ne pas rompre avec sa passion initiale. Pour ce dernier, ce type de magasins ne se limite pas à vendre, mais également à conseiller le client, lui poser des questions sur son animal avant de lui remettre un quelconque produit. «Les races et les espèces ne se ressemblent pas, tant en termes de régime alimentaire que de résistance», dit-il. Et d’ajouter : «Les canaris, les perruches et les perroquets ou encore certaines races de chat, à l'instar des Persans, sont fragiles et nécessitent une nourriture adaptée.» Improviser des questions/réponses, selon notre interlocuteur, s’impose avant tout geste à adopter qui risquerait d'être fatal à l'animal. S'apprêter au rituel interrogatoire, insister sur les moindres détails sont une nécessité, car elle permet de mettre le doigt sur le mal et orienter, dans deuxième étape, le client. Le magasin est très fréquenté par les «protecteurs» des animaux qui n'hésitent pas à y faire un crochet, parfois rien que pour le plaisir d’acheter des produits extras, histoire de satisfaire les caprices de leurs animaux. M. Mérabet nous confirmera la générosité des propriétaires d'animaux envers leurs chats, chiens et autres, avec la culture de l'Algérien, pétri de valeurs de l’islam qui enseignent l’amour et la protection des animaux.



Le bien-être des animaux en point de mire



Il faut savoir qu’en plus de la nourriture, ces espaces vendent également des traitements préparés par des vétérinaires ou tout simplement importés. Aussi, on demande sa race, s’il est malade, qu’est-ce qu’il a exactement avec une description précise, avant de lui donner un traitement. M. Mérabet nous apprendra qu’il coordonne avec le Dr Senoussi pour ce genre de produits. Il rappellera que les animaux de compagnie sont des êtres fragiles, plus particulièrement les oiseaux qui peuvent être victimes des coups de froid, des parasites, des puces ou même des problèmes de reins.

Ce n’est d’ailleurs pas étonnant de voir des vitrines, bien garnies de toutes sortes de médicaments allant du fameux B12, au Maxy Forvit, pour le stress, au Maxy antipuces, en passant par les Anti CRD pour les oiseaux. «CAZANIMO» a tout ce qu’il faut pour les animaux ; les nourrir, les chouchouter et les soigner. Les croquettes pour chats ou chatons, selon les formats, la contenance et leur état de santé. Il existe des croquettes pour chats stérilisés ou encore des croquettes naturelles, comme c’est le cas de «Happy Cat», des boîtes de conserve. Le client est libre d’opter pour les produits locaux ou importés. Il est à rappeler que des producteurs nationaux se sont lancés, ces dernières années, dans cette gamme de produits, de bonne qualité et à des prix abordables. Le magasin est bien achalandé, non seulement par les accessoires d’animaux comme les litières, les gamelles, les niches, les perchoirs, les cages, les brassières pour chats et chiens ou encore les shampoings, les sérums, pour ne citer que ceux-là, mais également d’oiseaux, de poissons, des tortues des hamsters. Pour les prix des produits, cela dépend, bien entendu, de plusieurs critères, notamment le poids, l’origine du produit aussi. Un paquet de croquettes locales de 18 kg, destinées aux chiens, revient à 4.000 DA, alors que les croquettes importées de 18 à 20 kg coûtent 8.000 DA. Les gamelles sont cédées entre 300 et 1.400 DA, selon les dimensions et la matière, les couleurs et les formes. Même principe pour les cages. Pour les chardonnerets, canaris et perroquets, les prix oscillent entre 500 et 1.800 DA. Pour les chats, le coût des cages peut atteindre 4.000 DA, bien sûr le design, la matière utilisée et les dimensions font la différence en termes de prix. Facile à deviner, le montant du budget mensuel des animaux domestiques avec la liste de produits cités qui n’est, à vrai dire, pas exhaustive, car flexible en fonction des revenus des propriétaires et de leur niveau de vie. Le gérant de «CAZANIMO», justement sur ce sujet, nous indique que le budget mensuel d’un chat, avec des préparations «maison» et un menu standard, sans les frais médicaux, se situe autour de 6.000 DA, alors que dans le cas où le propriétaire est plutôt du genre à gâter son mammifère, les frais peuvent atteindre jusqu’à 15.000 DA.

Une chose est sûre, cette animalerie et deux autres du même propriétaire, au niveau de Dély Ibrahim et de Saïd Hamdine, font bel et bien le bonheur des animaux de compagnie et de leurs maîtres.

S. D.