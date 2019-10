Animaux domestiques : Le nouveau « dada » des Algériens

Dossier réalisé par : Samia D.

Ils ont choisi de mener une vie, à leur manière, loin de cette hospitalité citadine qui promet, de nos jours, monts et merveilles, tant en termes de distractions et de loisirs, que d’équipements, pour se défouler ou tout simplement s’occuper, durant les longues journées qui se ressemblent, sans apporter aucune nouveauté.



Pour toute réponse à la fameuse et très répandue abréviation qui en dit long d’ailleurs, qu’est «R. A. S.», ils ont plutôt opté pour un sport qui sied à leur profil, leurs attentes et leurs aspirations. Leur passion, cette fois-ci, a un goût écologique, par excellence. Vivre avec un Siamois, un Maine-Coon, un européen ou encore des canaris, des chardonnerets, des perroquets, des tortus ou des hamsters, pour ne citer que ceux-là, est un choix, de nos jours, pour des jeunes chômeurs, des retraités, des adolescents et autres, venus de différents horizons, sur les plans économique, social et intellectuel qui se partagent le même plaisir, à savoir cohabiter avec des animaux domestiques. Les Algériens, c’est un fait, ne cachent plus leur faible pour les animaux de compagnie qui font partie désormais du cercle de la famille. Le phénomène, en effet, prend de l’ampleur, ces dernières années, pour ne point se limiter aux personnes vivant des villas luxueuses et vastes, mais également à celles des HLM qui ont adopté à bras-le-corps, des chats et des oiseaux de toutes sortes, pour se rapprocher de Dame Nature, chez-soi, à travers la présence des petits mammifères très doux et aux yeux brillants ou encore ces canaris aux couleurs gaies et chatoyantes qui répandent la bonne humeur, à l’intérieur de leur petit espace de fortune, transformé en lieu sans stress et où il fait bon vivre. Avec leurs animaux domestiques, ils se sentent heureux et épanouis, tout simplement. Il s’agit, carrément, d’une satisfaction morale, procurée par cette relation entre le propriétaire et son animal.



Une protectrice des chats pas comme les autres



Mme Nacéra Nachet, qui vit dans un petit F3, à Sebbala, avec ses cinq chats qu’elle a adoptés, à laquelle nous avons rendu visite, en sait un bout sur cette question. Retraitée de la Sûreté nationale, depuis 2011, elle s’investit dans sa passion originelle, consacrant ainsi son vieux rêve d’adopter des chats, avec la bénédiction de son mari qui ne s’est pas contenté de l’encourager ou de la soutenir pour que son «projet» devienne réalité, mais est allé jusqu’à lui offrir des chatons, en guise de cadeaux. Un geste très touchant pour Nacéra, elle qui adore les chats. Mme Nachet nous affirme que voir des chats dans la rue, livrés à eux-mêmes, maltraités et affamés est choquant, atroce et insoutenable, pour elle. Son «projet», reporté plusieurs fois, pour des raisons liées à son travail lorsqu’elle était en exercice, a fini par prendre forme, il y a quelques années. Tout a commencé, nous raconte-t-elle, un beau jour lorsqu’elle est sortie faire ses courses dans le quartier. C’était le début de son histoire avec l’adoption de son premier chat, «Giselle». Elle se rendait chez le marchant de légumes de la cité Kamel, pour faire ses provisions de la semaine, lorsque, en rentrant chez elle, elle remarqua un adorable petit chaton roux qui suivait ses pas. Elle n’avait pas hésité à le prendre, à le mettre sur son épaule et à le caresser. Le petit mammifère semblait se sentir en sécurité, à telle enseigne que toute tentative, de sa part, de le «détacher» de son épaule s’avérait vaine. Elle se retourna, à ce moment, vers le vendeur des fruits et légumes qui lui apprendra qu’il connaissait la propriétaire ayant l’habitude de faire sortir, tous les jours, ses chats pour s’aérer, à l’entrée du bâtiment, dans leur petit bac ; sans les perdre de vue, elle les laissait vadrouiller sur le gazon à proximité de son bâtiment. Il s’agissait, en fait, d’une nouvelle portée composée de 5 chatons. Elle lui avait demandé gentiment de la contacter si sa propriétaire cherchait après le chaton. Le lendemain, quand elle est allée s’enquérir auprès du vendeur de la réaction de la propriétaire, quelle fût sa surprise lorsqu’il lui avait annoncé que c’est elle, désormais, la nouvelle maîtresse du «rouquin» ou plutôt de la «rouquine», car il s’avèrera après que c’est une femelle de race européenne. Ainsi, avait commençait l’histoire de Nacéra avec ses chats. Illico presto, elle entame la procédure pour avoir un carnet de santé pour Giselle. C’est le prénom qu’elle portera désormais. Il fallait trouver un bon vétérinaire.



Un marathon pour dénicher un bon « véto »



Une première visite au cabinet d’un médecin vétérinaire dans les environs, était décevante ; l’état des lieux ne l’encourageait guère à confier au «véto» sa «Giselle». Dans la grande pièce, du cabinet, tout se fait, en commençant par l’accueil des propriétaires, les consultations et la stérilisation des animaux. Pour notre interlocutrice, rien dans le cabinet ne lui inspirait confiance. Sa sœur lui apprenait par la suite qu’un cabinet de vétérinaire avait ouvert, dans leur quartier à Hydra, plus exactement à la rue d’Auzia. Bien sûr, elle se déplace au cabinet du Dr Abla Dhib pour prospecter l’endroit. «J’étais agréablement surprise par l’accueil, de la véto, la disponibilité de celle-ci H24 et 7 sur 7, la beauté du lieu», dit-elle. Et d’ajouter : «Dès la première prise de contact, j’ai compris que j’avais affaire à une personne qui aimait les animaux avant d’être médecin.» Il faut signaler que le Dr Abla Dhib, qui a l’art et le savoir de communiquer avec les animaux, va jusqu’à déposer des gamelles pleines de croquettes, à l’extérieur de son cabinet, pour les chats errants. Elle se fixe comme premier objectif de sauver l’animal avant tout autre considération lorsqu’il est fait appel à elle. «Il lui arrive même de prendre en charge l’animal et de reporter l’encaissement des frais de prestations quand l’un des habitués des lieux tombe en panne d’argent», souligne Nacéra.

Elle a tout pour attirer les clients, en fait, selon Mme Nachet qui estime que son professionnalisme, sa modestie, son dévouement pour les animaux plaident en sa faveur. L'autre particularité qui fait la différence, aussi, est son insistance sur l'obligation d'habituer les animaux domestiques à une nourriture maison ; pourtant son cabinet regorge de produits de luxe, importés, devenus, de nos jours, un filon d'or pour d'autres vétérinaires. Pour revenir à Giselle, elle était suivie par le Dr Dhib pendant huit mois jusqu'au jour où un jour l'affreux accident arriva. Elle avait fait une chute du 12e étage, dont a été à l'origine un oiseau qu'elle voulait attraper. C'était inoubliable. Un véritable cauchemar pour sa maîtresse qui a échappé à une dépression, c'était une épreuve difficile. Trois jours sont passés, depuis le malheureux incident, lorsque Samia, sa sœur, l'appela pour lui dire qu'elle remarqua un petit chaton dans son quartier, dans les buissons qui n'arrêtait pas de miauler. C'était une véritable expédition, au vrai sens du terme, pour l'attraper, après avoir reçu le feu vert de sa sœur aînée, Nacéra. Elle tenait à la consoler. Elle savait à quel point elle était malheureuse, après la perte de sa chatonne. Bien sûr, la véto avait été sollicitée pour connaître son avis, avant de passer à l'action. Cette dernière l'avait encouragée à adopter un autre chat pour faire le deuil. Et elle avait raison. C'est ainsi qu'Oscar sera adopté par Mme Nachet, mais cette fois-ci, le droit à l'erreur est interdit pour elle. Sa décision est prise : elle ne vivra plus le cauchemar de Giselle. Nacéra, qui avait toujours refusé le montage d'aluminium de son balcon signe dénaturant les immeubles, changea d'avis et fait appel sur-le-champ à un menuisier pour «sécuriser» le petit mammifère. Elle mettra toutes ses économies dans ce projet qui lui coûtera les yeux de la tête, sachant qu'elle avait déboursé plus de 150.000 DA pour le projet en question. Elle était sur le qui-vive pendant plusieurs jours H24 pour éviter que le drame de Giselle ne se reproduise, d'autant plus que le chaton commençait à prendre de l'élan. Son mari ne tardera pas à lui ramener un 3e chat qu'elle appellera Pedro. Un pur siamois. À cheval sur le « dossier» médical de ses chats, elle alla voir la véto pour vacciner Pedro et bien sûr avoir son carnet de santé. Et là, elle tombera sous le charme de Maya avec un autre chat dans une cage pour un éventuel placement. Elle fit entrer son doigt entre le grillage de la cage pour caresser les deux mammifères, d’une même fratrie.

Maya s'accrocha à son doigt, contrairement à son frère. C'était le déclic avec «l'européenne» ; elle l’est par sa race. Commentant ce qui lui est arrivée, elle dira qu'elle était partie avec un chat, elle en revient avec deux. Pour Nacéra, il s'agissait d’un signe qu'elle ne pouvait ignorer. Peu après et une fois de plus, la communauté des chats de Nacéra commençait à grandir, lorsque l'époux de la «BB» ou la Brigitte Bardot algérienne avait commencé à remarquer sur son lieu de travail, deux chatons aux alentours. Comme d'habitude, elle garda un qu'elle surnommera Paolo et confia le deuxième, une chatonne qu'elle appellera Sandra, à une famille de connaissance. Le séjour de celle-ci, chez cette dernière, fût court.



Placer des chats, l’autre passion de Nacéra Nachet



Le couple ne pouvait garder l’animal, car leur enfant en bas âge se montrait très jaloux du chaton et lui faisait même subir des misères. Les parents n'avaient d'autre alternative que de renoncer carrément à cette idée d'adopter le chat. Ainsi, Sandra rejoignait son frère Paolo et ses cousins et cousine germains, Oscar, Pedro et Maya. Pour Nacéra, avoir cinq chats, n'est pas chose aisée, car ceci demande beaucoup d'énergie et tout un budget, néanmoins son amour pour ses chats lui fait oublier toute cette charge, renouvelée, au quotidien. Il faut dire que Mme Nachet est doublement généreuse avec ses chats, en termes de bichonnage, mais aussi de «gâteries» matérielles. D’ailleurs, elle ne compte pas ses sous pour leur faire plaisir. Son balcon, transformé en animalerie avec toutes les commodités, allant des litières, aux gamelles, aux perchoirs et autres jouets, qui font partie de ce décor, choisi soigneusement pour le bien- être de ses chats, sont tous révélateurs de l’amour qu’elle voue à ses chats. Sur cette question, elle est très pointilleuse. Nacéra, qui est fan des émissions dédiées aux animaux, plus particulièrement «Des animaux à adopter», diffusée tous les vendredis à 21h05, sur la chaîne française C8, profite de cette aubaine pour découvrir les articles et accessoires d’animaux en vogue en Europe et aussi lancer des commandes d’articles en rapport qui font le buzz sur les chaînes de télévision. Très assidue, elle ne rate aucun numéro de ces rendez-vous. L'exemple du perchoir qui se dresse dans son balcon fait foi. Il coûte pas moins de 20.000 DA, un deuxième, payé, à 6.000 DA. Notre BB nous avoue également qu'elle débourse l'équivalent de 10.000 DA par mois, mais elle ne le regrette pas, car ses chats le lui rendent bien. Il suffit de les voir tous alignés derrière la porte quand ils entendent sa voix de retour à la maison. «C'est mon comité d'accueil», ironise-t-elle, avant d'ajouter qu'elle adore ses chats boules de poils et que son rêve c'est de créer un grand refuge pour accueillir tous les chats en détresse.

Mme Nachet ne cache pas cette complicité avec les chats de la grande famille et ses amis ou même ceux qu’elle croise dans la cité. Pépita et Pépito, respectivement, chats de sa frangine Samia et de la petite Katia, sont passés par l’agréable petit refuge qu’elle avait créé, chez-elle.

C’est archi sûr, la protectrice des petits mammifères est une femme comblée, adorable et adorée. Il faut savoir que la petite avait presque perdu l’espoir d’avoir un jour son propre chat, n’était Nacéra qui avait pris en charge ce dossier. Le jour où on lui annonçait la bonne nouvelle, Katia était aux anges. Elle ne pouvait espérer un plus beau cadeau que « Pepito».

S. D.