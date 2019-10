« Allah Yajaâl Men Khimatna Khiam » : Un festival pour valoriser la culture et le dialogue

La manifestation culturelle «Allah Yajaâl Men Khimatna Khiam», dont le coup d’envoi est prévu jeudi après-midi à Bechar, est un festival visant à valoriser la culture et le dialogue entre les acteurs culturels, les jeunes et la population dans le but de préserver et de conforter le patrimoine culturel de la Saoura, selon les organisateurs. «Notre festival, qui est né d’une volonté de promouvoir les différents aspects de la culture locale et des différentes activités culturelles et artistiques des associations de jeunes activant dans ce domaine, se veut un espace aussi de dialogue avec la population pour contribuer aux actions et opérations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de notre région», a précisé à l’APS M. Rahou Noureddine, président de l’association culturelle «Saharienne», coorganisatrice de l’évènement avec plusieurs associations locales. «Nous voulons à travers ce festival, qui sera animé par 320 artistes locaux, rendre acteurs les jeunes artistes pour qu’ils puissent se faire connaitre auprès du public local au titre d’un dialogue artistique entre eux et les spectateurs appelés à assister à leurs représentations prévues en soirée à l’esplanade de la piscine olympique de Béchar», a-t-il dit.

Le festival, organisé avec la collaboration de plusieurs associations culturelles et sportives de jeunes du cru, permettra de mettre en relief le rôle des jeunes dans la préservation et la pérennisation du patrimoine culturel et sportif de la Saoura, a-t-il souligné. A ce titre, et en plus des expositions de différentes facettes du patrimoine local, il est prévu des exhibitions de jeunes cavaliers et méharistes de la commune frontalière de Béni-Ounif, ainsi que des démonstrations du savoir-faire de plusieurs artisans et artistes locaux spécialisés dans les tableaux de sable ainsi que sur la sculpture sur troncs de palmiers. Pour la première édition de «Allah Yajaâl Men Khimatna Khiam», les jeunes, notamment les artistes, artisans (maçons, peintres, soudeurs, menuisiers, couturiers, etc.) et autres ont été les seuls à contribuer financièrement et matériellement à son organisation à travers la mise en œuvre de leur savoir-faire pour la mise en place du volet logistique, a ajouté M. Rahou. Grâce à la contribution active de ces jeunes, nous avons pu monter et mettre en place la logistique du festival, notamment les dix stands d’expositions, la scène des spectacles ainsi que les modules transport, hébergement et restauration des participants», a précisé le premier responsable de l’association Saharienne.

Le programme de cette manifestation, qui s’étalera sur un mois (17 octobre -17 novembre), sera aussi une grande occasion pour la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Un programme spécial est prévu à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de cette grande étape de l’histoire du pays et du peuple algérien, a assuré M. Rahou.