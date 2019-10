Marché de l’art : Vente record d’un tableau de Nicolas de Staël

Un tableau monumental du peintre français d'origine russe Nicolas de Staël a été adjugé, jeudi soir, 20 millions d'euros (frais compris) par un acheteur privé européen lors d'enchères organisées à Paris par la maison Christie's, un record pour l'artiste. «Parc des Princes», datant de 1952, était estimé entre 18 et 25 millions d'euros et était mis sur le marché pour la première fois. Le montant offert pour cette toile de 2,5 mètres sur 3 représente quasiment le double du précédent record de Nicolas de Staël, né Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, à Saint-Pétersbourg, qui était de 12,1 millions USD (11 millions EUR) pour la toile «Nu debout», adjugée par Christie's à New York en 2018. Détenue par les descendants du peintre depuis son décès en 1955 à 41 ans, l'œuvre n'a été exposée qu'une dizaine de fois : à New York en 1953, puis à Paris au Musée national d'art moderne en 1956, avant la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence en 1972, le Grand Palais à Paris, trois ans plus tard, puis Londres et Madrid en 1991. La toile a été à nouveau montrée à Paris en 2003, au Centre Pompidou.

On distingue sur cette immense toile un match de football nocturne stylisé, avec de larges empâtements de couleur rectangulaires — bleu sarcelle, malachite, bleu ciel, rouge, blanc électrique et noir intense.

Selon Christies's, cette peinture représente «le sommet de l'art de Nicolas de Staël, ainsi qu'un moment décisif de l'histoire de l'art occidental d'après-guerre». Au cours de la vente consacrée jeudi soir à l'avant-garde et aux grands maîtres du XXe siècle, des œuvres de René Magritte, Max Ernst, Pablo Picasso, Yves Klein, Serge Poliakoff, Paul Klee, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet ou Joan Miro étaient également proposées.