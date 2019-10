Patrimoine citadin : Si Blida m’était contée

La ville des roses se pavane d’un passé qui lui sied de par sa haute distinction princière que lui voua le saint patron de la ville, Sidi Ahmed El Kebir. Son très magique panorama et la richesse de son sol font d’elle un Eden terrestre où se croisent toutes les sensibilités culturelles.

Elle a tout d’une grande. Généreuse, la ville aux sept portes légendaires nous fait revivre l’épopée des grands maîtres de l’art andalou ainsi que sa fameuse appartenance aux maîtres distillateurs de parfums à l’alambic, dont chaque famille blidéenne s’en réjouit aujourd’hui. La ville de Blida est fondée au XVIe siècle par le marabout Sidi Ahmed el Kebir avec la participation de musulmans andalous qui se sont installé à Ourida (premier nom de Blida) et ont transformé alors les terres incultivables en vergers grâce aux plantations d'orangers et l'art de l’irrigation. Ils apportent également à la région l'art de la broderie sur cuir. La légende locale attribue à Sid Ahmed Ben Youcef, surnommé el Kebir, des origines andalouses, mais il est originaire du Sahara occidental. À la demande de Barberousse, qui a fourni les finances nécessaires des caisses de la régence d'Alger, il créa le noyau de la ville de Blida pour accueillir des réfugiés andalous. Selon la tradition orale, il s'écria en contemplant la ville : «On t'appelle El-Blida (petite ville), je t'appelle El-Ourida (“la petite rose”).» Sous la domination ottomane, la ville s'agrandit, elle devient un lieu de repos et de prédilection des souverains turcs d'Alger. Les Ottomans bâtissent des portes monumentales (Bab) à chacune des entrées; Bab el Dzair, Bab el Rahba, Bab el Sebt, Bab el Zaouia, Bab el Kseb, Bab el Kebor et Bab el Kouikha. Ces portes n'existent plus de nos jours. Ville de beauté, elle est sacrée capitale de la riche plaine de la Mitidja, sur laquelle veille la magnifique chaine de l’Atlas blidéen... quoi de plus pour venir rendre hommage à cette coquette ville qui mérite tant une “ziara” ou pèlerinage; un lieu sacré fondé par Sidi Ahmed El Kebir. Toutefois, en raison de sa proximité avec l’agglomération algéroise, Blida sert d’un “doublet” à Alger ; elle accueille des fonctions et équipements qui ne trouvent plus place dans la capitale. Elle abrite une université, un centre national de maintenance de la Sonatrach, des zones d’habitat nouvelles destinées à absorber la population attirée par la capitale. Cette progression démographique s'est accompagnée par des problèmes de logement, malgré les programmes de grands ensembles réalisés par l'État. La poussée urbaine a provoqué l'intégration dans le tissu urbain des vieux noyaux des villages de colonisation et le développement des habitats illicites. Ville d'art et de traditions, Blida a su garder un cachet spécifique pour la musique andalouse. Blida a préservé plusieurs métiers traditionnels, à l'instar de la distillation de l'eau de rose, la broderie sur tissu et le travail du cuivre. La ville est également connue pour la confection des gâteaux algériens. La période ottomane a marqué de son empreinte la population locale. Parmi les spécialités héritées des Turcs : Tcharak, Baklawa et Ktaif. Les gâteaux de Blida se distinguent également par leur forme artistique, et la ville a connu la multiplication des commerces de pâtisseries. Le premier noyau urbain a été doté d’une mosquée implantée sur l’actuelle place du 1er-Novembre. Cet édifice religieux a été transformé en caserne, puis en hôpital, en église et enfin en école, avant d’être rasée pour devenir la place d’armes. Deux autres établissements, un four et un hammam, ont été bâtis par une main-d’œuvre recrutée auprès des réfugiés d’Andalousie, venus d’Oliva. Le tombeau de Sidi Ahmed El Kebir est situé dans le cimetière proche de la vallée de l'oued El Kébir, à 3 km au sud de la ville, dans lequel sont enterrés le patron de Blida ainsi que ses deux fils. Parmi les quatre mosquées dont disposait la ville avant la colonisation française, l’une est convertie au culte catholique, une transformée en caserne, les deux autres laissées aux musulmans. Les mosquées Ben Saâdoun (achevée à la fin du XIXe siècle) et Torki Hanafi (érigée en 1750) ont été construites par les Turcs. La mosquée de Baba-Mohamed, qui se trouvait à l’entrée de Bab Dzair, fut transformée en une caserne militaire pour leur escadron. Le quartier El Djoun ou douirette est le plus vieux quartier de Blida; la plupart de ses demeures sont construites dans un style mauresque.

Mohamed Bentaleb