Clôture de la XIe édition du festival international de la musique symphonique : soirée Grandiose

Tomber de rideau, jeudi dernier, sur la XIe édition du Festival international de la musique symphonique, avec à l’affiche les orchestres venus de Chine et d’Ukraine, après six soirées au rythme de la musique universelle.

En effet, après sept nuits de musique symphonique, la XIe édition du Festival culturel international de musique symphonique a pris fin dans la soirée de jeudi dernier, avec près de 8.000 spectateurs ayant assisté aux soirées où seize pays, dont l'Algérie pays organisateur, et l'invité d'honneur venu du pays que l'on baptise "Oum E'dounya", ont subjugué les amoureux de cette musique internationale avec un programme et une prestation de haute tenue, riche et variée. La tombée de rideau était indéniablement marquée par la forte affluence d'un public venu de partout pour assister à cette ultime soirée, achevée en apothéose par l’orchestre symphonique du conservatoire de musique du Sichuan, de la République populaire de Chine, dirigé par le maestro Chen Yu et l'ensemble des solistes de l'orchestre symphonique de la radio nationale d'Ukraine, sous la baguette du maestro Volodymyr Sheiko. Cette soirée était très distinguée, dans une ambiance relevée, marquée par des prestations de haute facture devant une présence homogène et recueillie. Le la de cette soirée a été donné par l'ensemble des solistes de l'orchestre symphonique de la radio nationale d'Ukraine qui a interprété des chefs-d'œuvre comme "Danses folkloriques", "Roumaines pour Orchestre" de B. Bartók; "Petite suite pour cordes" de C. Nielsen ainsi que "Praeludium et Allegro dans le style de Pugnani" de F. Kreisler. L'ensemble ukrainien a été chaleureusement salué par le public venu très nombreux. Dans sa deuxième partie, le spectacle a été assuré par l’orchestre symphonique du conservatoire de musique du Sichuan de la République populaire de Chine, qui a comblé la scène du prestigieux Opéra d'Alger avec ses 43 musiciens. La formation chinoise a réussi à générer de belles émotions à travers un choix de pièces judicieux ayant permis aux spectateurs d'apprécier différents genres de symphonies. Chen Yu et son orchestre ont interprété des chefs-d'œuvre comme "la première symphonie" de L. Van Beethoven, tout en entamant le spectacle envoûtant par "Figaro Wedsing ouverture". ils ont enchaîné avec un classique chinois "Liang Zhu Concerto" de Chen Gan He Zhanhao ou "Danse hongroise n°1". Durant près de deux heures et demie de temps, le public averti a savouré chaque instant de la soirée dans l'allégresse et la volupté, se laissant emporter dans une randonnée aux sentiers sinueux, tracés par les mélodies des grands standards de la musique universelle.

Sihem Oubraham