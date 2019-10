Mémoires d’un artiste, chanteur, moudjahid, de Mohand Arezki Bouzid : parcours singulier d’un résistant

Allier résistance et carrière artistique de chanteur en pleine guerre de libération nationale semble d’emblée impossible, voire carrément incompatible. c’est pourtant ce qu’a réussi à concrétiser le moudjahid Mohand Arezki Bouzid. Il nous livre cette performance dans son livre autobiographique intitulé justement «Mémoires d’un artiste chanteur, moudjahid» (Editions Rafar).

Le militantisme à la cause nationale est aussi une affaire familiale si l’on se réfère à la famille Bouzid d’El Kalaâ, près d’Il Maten, dans la wilaya de Béjaia, qui a donné nombre de martyrs de la révolution et de moudjahidine.

Mohand arezki Bouzid est né en 1936, année de la révolte d’une grande envergure qui fut réprimée dans le sang. La misère ambiante était le lot de tous les algériens, et le jeune Mohand a subi les affres du colonialisme comme l’ensemble du peuple algérien et sera même privé de scolarité en dépit de sa réussite au certificat d’études, faute de moyens. Son père, Ahmed, était fellah et à l’occasion manœuvre-maçon, arrivait difficilement à faire vivre sa famille. A peine adolescent, Mohand se retrouve à Alger, envoyé par son père dans l’espoir de trouver du travail. Il sera logé à El Biar chez ses cousins, les Bouzid. Le vent de la révolution commençait à souffler et Mohand, comme de nombreux jeunes, était contre les partis politiques algériens qui se contentaient de réclamer l’indépendance sans recourir à une insurrection armée.

C’est en début de l’année 1955 qu’il a été contacté par l’ALN, et son père voulait s’opposer mais Mohand Arezki sera désigné agent de liaison en attente des ordres et militera dans sa région natale. Sur ordre du colonel Amirouche, Mohand Arezki fut transféré à Alger avant d’aller en France et de rejoindre la Fédération de France en mai1956. Ses premières tâches étaient la cotisation avant qu’il n’intègre le groupe de choc opérationnel dans la région parisienne. Grand amateur du poète Si Mohand U m’hand et admirateur des chanteurs Cheikh El Hasnaoui et Slimane Azem, Mohand Arezki s’est approché de la sphère artistique parisienne et côtoya les Dahmane El Harrachi et Allaoua Zerouki. Il jouait de la percussion et sera remarqué par Farid Ali, le chanteur maquisard. Et c’est ainsi qu’il intègrera l’orchestre en 1958. Son statut d’artiste l’aidera à lever tous les soupçons qui pesaient sur lui, ainsi la police française abandonnera sa piste. En 1959, il enregistre son premier 45 tours. Deux chansons de sa propre composition. Dans ses mémoires, Mohand Arezki a tenu à rendre un vibrant hommage aux amis de l’Algérie, à tous ceux qui ont été du côté de la cause nationale et de citer Maurice Audin, Henri Maillot, Fernand Yveton, Frantz fanon et tous les membres du réseau Jeanson. Suite aux Accords d’Evian, le Commandement du FLN organisa une force locale et désignera Mohand Arezki, policier en civil. Il refusera d’une manière diplomatique et se consacrera davantage à sa carrière de chanteur. Il enregistrera une douzaine de chansons suite à sa rencontre à Bejaia avec Cheikh Sadek Lebdjaoui. L’indépendance acquise, il fera une formation d’animateur culturel tout en continuant à chanter, cette fois, sous la direction de Cheikh Noureddine à la radio nationale. Mohand Arezki Bouzid participera au festival panafricain en 1969 et aux tournées qu’organisait l’Amical des Algériens en Europe. Au début des années soixante-dix, il sera désigné directeur du centre culturel d’El Biar, et dira qu’il a aidé de nombreux artistes, dont Mohamed Sergoua, Dalila Naim, Rabah Inasliyen, Kamel Messaoudi… Mohand Arezki Bouzid ne s’attardera pas sur la révolte des jeunes en octobre 88 mais continuera son œuvre artistique et notera la souffrance des artistes menacés durant les années noires. Il évoquera notamment sa rencontre avec El Hachemi Guerouabi, qui venait de recevoir un bout de linceul en guise de condamnation à mort de la part des terroristes. Il prendra sa retraite en 1996. Le livre témoignage de Mohand Arezki Bouzid se lit d’une traite, tant il raconte sa vie de militant de la cause nationale et d’artiste sans aucun artifice, se contentant de relater des faits.

Abdelkrim Tazarout