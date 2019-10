Présentation du Solo LOUBNA au TNA : questionnement identitaire avec originalité et délicatesse

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité, dans la soirée de mercredi, la représentation d’un solo intitulé Loubna, d’après une écriture, une interprétation et une mise en scène de Nastassja Tanner.

Entre témoignage et quête identitaire, Loubna est l’histoire de Nastassja Tanner allant à la rencontre de sa famille en Algérie, pays d’origine de sa mère. Telle une ethnographie, elle part recueillir les traces de ces gens qui constituent son histoire éloignée, et pourtant constitutive de son présent. Entre fiction de l’autre et de soi-même, elle raconte leur village, ses anecdotes, cette guerre qui l’aura empêchée de connaitre ce pays et ce double fictionnel, Loubna, prénom arabe donné par ses grands-parents. Suite au décès de sa grand-mère, elle part en Algérie, qu’elle ne connaît pas encore, pour «se laisser imprégner comme une pellicule». elle recueille les empreintes d’une histoire proche et lointaine, les traces laissées par les odeurs, les lieux, les anecdotes, le sang et la mort. Formée à la manufacture, haute école des arts de la scène à Lausanne, Nastassja Tanner, et à l’initiative de l’ambassade suisse en Algérie, a présenté avec «Loubna» sa toute première pièce au public algérien. Dans un décor très simple, accompagné d’une création lumière de Robin Dupuis, une collaboration artistique de Grégoire Strecker et une administration de France Jatony, la comédienne a su traduire un questionnement identitaire avec originalité et délicatesse, qui repose en grande partie sur l’attachante interprétation de Nastassja Tanner. «”Loubna” est mon projet de diplôme, par ce que j’ai fait l’école des arts à Lausanne (Suisse). Je suis à moitié Suisse et à moitié algérienne et j’ai eu l’occasion de partir en Algérie d’où j’ai eu l’idée de cette pièce», a-t-elle témoigné, en précisant «que son voyage en Algérie lui a permis de rencontrer des personnes de sa famille et de reprendre leur vie, en plus de la sienne. Née en Suisse, Nastassja Tanner obtient le diplôme de sa formation de comédienne en 2015 à la manufacture, le conservatoire national à Lausanne. Elle termine sa dernière année en créant son solo «Loubna» qui traite, en fait, sa double origine suisse et algérienne, puis joue dans la pièce «Lac de Pascal Rambert», mise en scène par Denis Maillefer. A sa sortie, elle joue dans une autre pièce intitulée «Villa dolorisa de Rebekka Kricheldirf», mise en scène par Guillaume Béguin, puis dans «feydeau/ une hache pour briser la mer gelée en nous», mise en scène par Grégoire Stercker à Nanterre-Amandiers. Au cinéma, elle tourne avec Lionel Baier, Fulvio Bernasconi et prochainement avec Jacob Berger. Le solo, présenté pour la première fois en Algérie, même s’il n’est pas connu du public, par le fait qu’il soit simple et issu du vécu des algériens, a plu à l’assistance qui fut ravie de renouer avec des spectacles du genre. C’est donc un travail qui est à saluer.

Kafia Ait Allouache